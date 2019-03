El cambio que acaba de introducir Whatsapp y que deberías conocer porque te va a hacer la vida más fácil

La aplicación Whatsapp (propiedad de Facebook como tras redes cada vez más utilizadas tipo Instagram), está en constante evolución. No en vano son los propios usuarios los que van poco a poco demandando novedades que ven necesarias en esta herramienta que se ha convertido en imprescindible tanto en el mundo personal como en el laboral. Desde hace unos días los responsables del desarrollo de esta aplicación han empezado a probar una nueva funcionalidad que aparece en cuanto actualizas el móvil (de momento en los iphone de Apple), y que permite algo que muchos venían reclamando.

Se trata de que desde ahora vas a poder meter los contactos en el teléfono directamente desde la aplicación sin que sea necesario salir a la agenda del teléfono y volver a entrar luego para iniciar una conversación con la persona en cuestión que acabamos de meter en nuestro terminal. Pero esa no es la única novedad que va a incluir la aplicación que cuenta con millones de usuarios en España y que está en casi todos los móviles. Los desarrolladores están trabajando en otras mejoras que cada día son más necesarias y que van sobre todo en la línea de potenciar la privacidad de los usuarios, algo más que necesario en un mundo cada vez más conectado sobre todo si se tiene en cuenta que cada vez guardamos más datos en esta aplicación: los que tienen que ver con contactos, direcciones o incluso nuestra ubicación en tiempo real. Toda una serie de cosas que tienen que estar protegidas.

En este sentido lo que más se pide a la aplicación es que se puedan crear chats secretos a los que nadie tenga acceso. Se trataría así de poder mantener una conversación con una persona a la que sólo puedas acceder si pones tu huella o si introduces una determinada contraseña. Ahora mismo ya se puede hacer por ejemplo cuando utilizas el Whastapp web, la aplicación que permite hablar mientras utilizas el ordenador de una forma mucho más cómoda. En todo caso estos parches que te permiten hacer cosas que no puedes hacer normalmente con la aplicación vienen de fuentes no oficiales ya que en realidad son pequeños programas informáticos en si mismos con los que puedes hacer cosas que no logras en tu teléfono móvil.

No obstante tienes que tener mucho cuidado. No son programas oficiales y pueden conllevar riesgos para tu privacidad y también para la de los que te rodean y con los que entras en contacto a diario.