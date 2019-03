Este es el sencillo gesto que ha bloqueado las cuentas de Twitter de miles de usuarios

Miles de usuarios se quedan sin su cuenta de Twitter a causa de un bulo que circula por las redes sociales. El mensaje prometía que si cambiabas la fecha de nacimiento y ponías que habías nacido en 2007 se desbloquearían nuevos temas de colores para la red social.



El afán de muchos por personalizar sus perfiles terminó mal. Todos los que siguieron los pasos que sugería el bulo se quedaron sin su cuenta en la red social del pajarito. Quedó bloqueada porque se entenía que estaban por debajo de la edad mínima para crear un perfil en Twitter (13 años).





We've noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don't try this. We don't have different color schemes based on your birthday.