Las cinco apps gratuitas con las que las infuencer editan sus fotos de Instagram

No hay inlfuencer que se precie que no retoque sus fotos para subirlas a las redes sociales. Sobre a todo a Instagram, donde parece estar prohibido subir una imagen "fea". No se trata de grandes cambios con los que reducir dos tallas o cambiar de aspecto son, más bien, pequeños ajustes en el color, el brillo y la saturación que consiguen dar un giro a la imagen.

Te traemos las cinco aplicaciones gratuitas con las que las influencers convierten sus fotos hechas con el móvil en imágenes top capaces de acumular miles de "likes".



Filtros con estilo

Si hay una aplicación que utilizan todas sin excepción es VSCO. Está disponible para Android e iOS y su punto fuerte son los filtros. Al contrario que los filtros de Instagram, que muchas veces son tan agresivos que tienden a dañar la foto, los de VSCO son sutiles y permiten dar a las imágenes más luz y resolución y también reavivar sus colores. Alguno de sus filtros es de pago pero, con los gratuitos, se pueden conseguir buenos resultados. Las imágenes, una vez retocadas, se pueden exportar y subir directamente a la red social deseada.

Tipografía



Esas frases motivadoras que circulan por Instagram se hacen con aplicaciones como Typorama. Esta app, disponible para Android e iOS, permite incluir textos en las fotos con tipografías muy variadas y de estilo moderno. Además, tiene varias imágenes predeterminada para no tener que buscar ninguna en el carrete del móvil que pueda encajar con el mensaje que queremos lanzar en las redes.



Retoques para nota

Mejorar la postura de la cabeza, eliminar algún elemento de la foto que se nos ha colado y no nos gusta o aplicar cambios en la luz sólo en una zona, es posible con la aplicación Snapseed. Aunque tiene también filtros y retoques básicos como el resto de apps de su estilo, con esta herramienta se pueden hacer retoques más complicados sin ser un experto.





Stories de lujo

Las Stories de Instagram, fotos y vídeos que desaparecen en 24 horas, se han convertido en una de las herramientas más utilizadas de la plataforma. Por eso, son varias las apps para editar las fotos que se suben a esta función que tienen como peculiaridad que han de ser verticales. La app estrella para Stories es Unfold (que la ha creado un español tal como te contamos en este enlace). Con ella, es posible montar collages de varias fotos, ponerles marco y un pequeño pie de foto o mezclar en una sola diapositiva imágenes y vídeo.



Imagen animada

Para rizar el rizo, está la aplicación Vimage. Con ella es posible incorporar en la imagen algún elemento en movimiento. Con esta aplicación se consigue, por ejemplo, esas fotos de una taza de café en las que podemos ver salir el humo o un paisaje en el que las nubes se mueven.