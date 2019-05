La curiosa lámpara que el fundador de Facebook le fabricó a su mujer para que duerma mejor

A Mark Zuckerberg nada se le pone por delante. Hace quince años creó Facebook mientras estaba en la universidad y esta semana ha fabricado una lámpara para evitar que su mujer se desvele por las noches y descanse mejor. Desde que Zuckerberg y Priscila Chan han sido padres (tienen dos hijos: Máxima, de tres años y August, de uno y medio) duermen mal por las noches. "Ella se despierta y mira la hora su teléfono para ver si los niños podrían despertar pronto, pero después, saber la hora le estresa y no puede volver a dormir", contaba el fundador de Facebook en el muro de su red social. La explicación acompañaba a la foto de lo que denominó como "caja del sueño".

Ante el desvelo de su esposa, el ingeniero se puso a trabajar en una caja de madera que funciona como una lámpara y como un "despertador". El invento del fundador de Facebook emite una luz entre las 6 y las 7 de la mañana para indicar qué hora es, pero al ser una luz tenue no molesta para dormir.

Con esta lámpara, Prisicila ya no tiene que mirar el móvil para saber qué hora es. Ahora se guía por la luz de la cajita. "La luz es lo suficientemente débil para no despertarla si todavía está durmiendo. Y como no muestra la hora, si ella se despierta en medio de la noche y no hay luz sabe simplemente que puede volver a dormir sin tener que preocuparse de qué hora es", explica Zuckerberg.

El invento está funcionando y eso tiene muy satisfecho al fundador de Facebook. "Como ingeniero, construir un dispositivo para ayudar a mi pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras en las que puedo pensar para expresar mi amor y gratitud", asegura.

La "caja del sueño" de Zuckerberg no está patentada pero ya tiene encargos de sus amigos así que Zuckerberg ha decidido publicarlo en sus redes sociales "por si otro empresario quiere utilizar esto y contribuir cajas de sueña para más gente".