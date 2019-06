Estos son los móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar el 1 de julio

La historia de WhatsApp es la historia de un éxito. Creada en el año 2009, la popular aplicación de mensajería instantánea se ha convertido en solo 10 años en todo un referente, con cerca de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. Algunos de estos usuarios, no obstante, se llevarán una desagradable sorpresa a partir de este lunes 1 de julio, ya que dejarán de poder utilizar WhatsApp.

El motivo es que las actualizaciones implementadas por la compañía propiedad de Facebook hará que la aplicación deje de ser compatible con algunos terminales que van quedando obsoletos.

En el caso de los nuevos smartphones a los que WhatsApp dejará de dar servicio este lunes, figuran aquellos que montan un sistema operativo Android con versión 2.3.7 o anterior y los iPhone con un sistema iOS7 o anterior.

Además de estos, los propietarios de teléfonos Nokia S40, Windows Phone con un sistema operativo 8.0 y de BlackBerry 10 tampoco podrán seguir mandando mensajes con esta aplicación de mensajería.

Shutterstock

En cualquier caso, la cosa no termina aquí, ya que en los próximos meses serán muchos más los móviles con los que ya no se podrá utilizar WhatsApp. Y es que a partir del 31 de diciembre ya no será posible usar la popular aplicación de mensajería en los terminales Windows Phone. La versión 7 de este sistema operativo ya no recibía soporte desde el final de 2016 en WhatsApp.



Cómo saber qué sistema operativo usa mi móvil

Si desconoces qué sistema operativo utiliza tu smartphone, y quieres saber si resultará afectado, puedes saberlo de forma muy sencilla. Solo debes ir a 'Ajustes' y pinchar sobre 'Acerca del teléfono'. De esta forma te aparecerá cuál es la versión de tu sistema operativo.

En el caso de que tengas un iPhone, debes pinchar en 'Ajustes' y en 'General'. Luego pulsa sobre 'Información' para ver la versión que tienes.

En el caso de que tu terminal sea uno de los afectados, puedes intentar actualizar la versión para ver si es posible conseguir una prórroga. Si no es posible, entonces solo te queda la opción de recurrir a otra aplicación de mensajería instantánea o bien optar por comprar otro móvil.

En cualquier caso, debes saber que aunque a partir de este lunes WhatsApp deje de dar cobertura a los smartphones arriba indicados, la inutilización de WhatsApp no necesariamente será instantánea. Así, es posible que durante un tiempo todavía puedas usar la aplicación de mensajería, aunque no tengas soporte. No obstante, debes saber que en cualquier momento te puedes quedar sin servicio.