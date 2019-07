Cómo ocultar que estás en línea en el Whatsapp

El Whatsapp es una de las aplicaciones imprescindibles en nuestros teléfonos inteligentes. No en vano cada día millones de españoles la usan para comunicarse. Este excesivo uso, unido a las noticias que en los últimos meses nos han hablado del robo de datos y del mal uso que determinadas redes sociales hacen de aquellos detalles de nuestra vida que logran gracias a los teléfonos inteligentes, hace que nos preocupe cada vez más nuestra seguridad al comunicarnos.

Hace años que Whatsapp permite ocultar la última hora de conexión. Muchas han sido, de hecho, las bromas que se hicieron hace años con la rotura de parejas por culpa de esa ya famosa última hora de conexión. La aplicación mejoró su seguridad meses después de esta mejora dejando al criterio de sus usuarios, además, si querían que el emisor de los mensajes que recibían en su teléfono supiera que los había leído. El famoso "tick" azul de recepción y lectura de mensajes pasó a ser opcional. Pero aún queda un paso más. Los más avispados pueden seguir investigando cuándo te conectas al Whatsapp aunque no tengas activada la última hora de conexión y aunque no hayas habilitado el "tick" azul que demuestra que has leído los mensajes. Y es que te conectes a la hora que te conectes en cuanto abras la aplicación al usuario que esté dentro de tu perfil le aparecerá que estás "en línea". Evitarlo es fácil (si sabes cómo).



Lo primero: el método más arcaico

Si no quieres que la gente vea que estás "en línea" pero necesitas usar la aplicación puedes utilizar el modo avión de tu teléfono, con el que se elimina la recepción y el envío de datos. La mecánica es sencilla: desconecta el teléfono de la red, entra en la aplicación, lee los mensajes y contesta. Verás que tus respuestas no se envían. Al lado de los mensajes se queda un reloj dando vueltas. Pero no te preocupes: en cuanto salgas de la aplicación y quites el modo avión tu teléfono se conectará de nuevo a la red y enviará esos mensajes. Todo sin que nadie te vea "en línea".



A través de una aplicación

Hace apenas unos meses varios desarrolladores implantaron una aplicación de nominada "Lectura privada de Whatsapp". A través de ella puedes acceder al Whastapp, leer los mensajes e incluso escuchar las notas de voz sin que nadie te espíe. ¿Lo malo? Que no puedes contestar por lo que tendrás que volver a nuestro primer "truco".



Otras mejoras

Hace unos días ya te contamos las mejoras en materia de seguridad que está preparando Whatsapp para sus próximas actualizaciones. La más útil, por ponerte un ejemplo, es aquella que te permitirá proteger un chat con contraseña. Si estás hablando con alguien y no quieres que nadie lo sepa (incluso cuando usas Whatsapp Web) este artículo te interesa.