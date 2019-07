El fallo de audio durante las llamadas que afecta a los usuarios de este modelo de iPhone

La Organización de Consumidores y Usuarios ha emitido a través de su portal digital una alerta para informar de las quejas que han recibido por los fallos en el audio que se ha detectado en el iPhone 7. "Algunos usuarios de los iPhone 7 llevan tiempo sufriendo un grave fallo en el audio durante las llamadas. En terminales ya fuera de garantía, deben pagar una cara reparación cuando se trata de un problema generalizado, ¿un fallo de diseño?, ¿obsolescencia? Desde OCU instamos a Apple a tomar medidas", señalan desde la Organización (en este enlace te hablamos de la crema solar infantil que la OCU pide retirar del mercado "por el riesgo potencial que supone su uso para la salud).

"OCU ha recibido quejas de varios usuarios de teléfonos iPhone 7 y 7 Plus que están sufriendo fallos en el audio del móvil en las llamadas. No son los únicos: sufren "loop disease", como miles de consumidores de todo el mundo desde hace meses. Apple debería explicar el problema y dar soluciones a los usuarios afectados", apuntan.

Tal y como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios, "el problema no es nuevo. El verano pasado los medios, que se hicieron eco del fallo, lo denominaron "loop disease": cientos de usuarios se vieron afectados por un fallo que afectaba a la calidad del sonio de las llamadas. Pero hace un año, muchos de esos terminales aún estaban en garantía (como cualquier otro producto, tienen dos años de garantía), con lo que el fabricante Apple se veía obligado a reparar el teléfono o sustituirlo (sabemos que daba terminales reacondicionados en sustitución a los clientes afectados por este fallo)". Sin embargo, el problema no se ha resuelto, con lo que cada día nuevos usuarios ven como su móvil es víctima del fallo y sin embargo, ya no están en garantía, con lo que les cobran la reparación, que fácilmente supera los 300 euros", afirman.

Tal y como explica también la OCU a través de su alerta, el fallo se produce, según los expertos, porque uno de los pines del chip de audio se suelta de la placa base. Esto provoca que: El icono del altavoz y Facetime aparecen en gris durante las llamadas. No se escucha el audio durante las llamadas. En el encendido, el móvil se queda "atascado" en el logo de Apple encendido". "Al parecer, se trata de un problema generalizado, que afecta a usuarios de todo el mundo. Una avería de este tipo podría revelar un fallo de diseño, dado que no se debe a un mal uso de los propietarios del iPhone. Este fallo temprano no ocurre en otros terminales, ni en modelos de la misma marca, por lo que podríamos estar hablando de obsolescencia prematura y Apple debería hacerse cargo de esos daños", concluye la Organización, que pide a la compañía de la manzana que aborde "un programa de reemplazo para los dispositivos afectados".