Cómo proteger tus chats de WhatsApp con contraseña

Celos, relaciones tóxicas o, sencillamente, cotilleo. Son muchas las razones que pueden llevar a determinadas personas a coger el teléfono móvil de un allegado para espiar sus conversaciones de WhatsApp.

Esta más que cuestionable práctica supone una violación flagrante de nuestra intimidad, por no hablar de la falta de confianza que refleja si se produce en el contexto de una pareja. Por mucho que la función de cifrado de los mensajes evite que lo que enviamos llegue a terceros, si alguien coge nuestro móvil y lo desbloquea estamos totalmente indefensos€ o lo estábamos.

La realidad es que existen varias opciones para protegernos frente a estos 'fisgones de teléfonos'. Aquí te planteamos un par de soluciones que te proporcionarán una vida tranquila, sin necesidad de dormir con el móvil bajo la almohada o guardarlo en una caja fuerte por las noches.

Bloqueo de pantalla

La propia 'app' ya ofrece la posibilidad de bloquear el acceso a la misma, ya sea mediante una contraseña o a través de la huella dactilar o reconocimiento facial.

Para activar esta función, es necesario contar con la última versión de WhatsApp, y entrar en la sección de ajustes. Una vez ahí, seleccionamos el apartado de 'cuenta', para después acceder al menú de 'privacidad'.

Dentro de las opciones que se nos presentan en ese apartado, la que tendremos que activar se llama 'Bloqueo de pantalla'. De esta manera, cada vez que tú o alguna otra persona intentéis acceder a la aplicación, se os solicitará una contraseña previamente elegida por ti, o las ya mencionadas alternativas de la huella dactilar o el reconocimiento facial.



Aplicaciones para poner contraseñas a los chats

También existen aplicaciones externas que nos ofrecen esta función, para aquellos que no dispongan de la versión más actualizada de WhatsApp o no se fíen ni de su sombra.

'Apps' como 'Chat Lock for WhatsApp' o 'Locker for Whats Chat', disponibles en la App Store, nos permiten bloquear el acceso a nuestra mensajería instantánea a través de una contraseña. De esta forma, la preocupación de que nos espíen no volverá a quitarnos el sueño.

Y es que, al fin y al cabo, se trata de un tema de privacidad, no significa que tengamos nada que esconder. Si se lo explicas a tus seres queridos, incluso a los más cotillas no les quedará más remedio que entenderlo.