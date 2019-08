Este es el bulo de Instagram en el que han caído todos los famosos

Si has entrado en Instagram estos días y sigues a algún famoso seguro que has visto una fotografía con un texto en ingles que básicamente dice que no permite a Instagram utilizar los mensajes, fotografías, publicaciones e información de los usuarios. A modo de aviso. Se trata del típico bulo que pide a los usuarios compartir la imagen para evitar que la red social utiliza sus datos. Aunque la publicación tenía hasta faltas de ortografía, fueron muchos los que cayeron en la trampa.

Celebridades como Penélope Cruz, Alba Carrillo, Antonio Rossi, Miguel Ángel Silvestre, Alaska, Julianne Moore, Julia Roberts, Adriana Lima o Gal Gadot han sido algunas de las personas que han compartido este comunicado en su perfil en las últimas horas. Pero, ¿tiene algo de cierto este comunicado?

La información procede de un informativo del canal 13 de noticias de Estados Unidos, perteneciente a Fox. Al momento de ser publicada se hizo viral y muchos famosos empezaron a compartirla, ocasionando una cadena de copia y pega sin que muchísimas personas se preguntasen de donde venía la información.



Privacidad en Instagram

Cuando un usuario se registra en Instagram y acepta los términos y condiciones legales de la red social ya accede a consentir que la empresa pueda acceder a su información y publicaciones. Por lo que, compartir el texto que se ha visto en las cuentas de muchos famosos no soluciona o impide ninguna acción por parte de Instagram. Los famosos estadounidenses ya han borrado la publicación de sus perfiles, después de que Stephanie Otway, gerente de comunicación de la red social, informase de la falsedad de esa fotografía; pero muchos famosos del territorio nacional que se han hecho eco de la noticia aún mantienen la publicación. No han tardado en desencadenarse los mensajes que informaban a las celebrities de la falsedad de esa publicación, llegando incluso a reírse y bromear sobre el asunto, llamándoles tontos e ignorantes.



El aviso

"¡No olvides la fecha límite mañana! Todo lo que hayas publicado se hace público a partir de mañana. Incluso los mensajes que se han eliminado o las fotos que no lo permiten. No cuesta nada hacer un simple copia y pega, más vale prevenir que curar. 'Channel 13 News' habló sobre el cambio en la política de privacidad de Instagram. No le doy permiso a Instagram ni a ninguna entidad asociada con Facebook para usar mis imágenes, información, mensajes o publicaciones, tanto pasadas como futuras. Con esta declaración, notifico a Instagram que está estrictamente prohibido divulgar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción en mi contra en función de este perfil y/o su contenido. NOTA: Instagram ahora es una entidad pública. Todos los miembros deben publicar una nota como esta. Si lo prefiere, puede copiar y pegar esta versión. Si no publica una declaración al menos una vez, permitirá tácitamente el uso de sus fotos, así como la información contenida en las actualizaciones de estado del perfil".