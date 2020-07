La justicia europea da la razón a Apple, que no deberá pagar 13.000 millones de impuestos a Irlanda

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) anuló este miércoles en una sentencia la decisión de la Comisión Europea (CE) que pedía a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por la empresa estadounidense Apple a Dublín entre 2003 y 2014.



"El tribunal General de la UE anula la decisión tomada por la Comisión Europea sobre los acuerdos fiscales irlandeses a favor de Apple", escribió en Twitter la corte con sede en Luxemburgo.





