El Rubius es solo el último en una larga lista de 'youtubers' que ha decidido trasladar su residencia a Andorra, un país que tiene una política fiscal más laxa y por eso permite a este tipo de creadores pagar menos impuestos de los que les corresponden en España. Él mismo lo ha reconocido. Tras una década tributando en España, el 'streamer' español más internacional se muda para engrosar aún más su ya holgado bolsillo, pues se le estima unos ingresos anuales de más de cuatro millones de euros.

Precisamente por lo abultado de las cifras, las redes sociales han ardido y han hecho a El Rubius 'trending topic', y no para alabar su decisión. No lo han hecho ni los que apenas lo conocen de oídas ni tampoco sus millones de seguidores. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí", justificó el 'youtuber', unas excusas que no convencieron. "Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", concluyó.

Más Ibai Llanos y menos El Rubius. pic.twitter.com/8qsgQfDMXn — Jules (@CensoredJules) 17 de enero de 2021

La decisión de El Rubius llega apenas unos días después de que otro famoso creador de contenido en las redes, Ibai Llanos anunciase precisamente lo contrario: que se queda en España. De hecho, afirmó sentirse orgulloso de seguir pagando sus impuestos en su país natal. Y las comparaciones son odiosas.

Nunca más volveré a defender al Rubius de nada.https://t.co/JW5yBDUDZB — Ulises Lafuente Ramos (@RataUnderground) 17 de enero de 2021

El Rubius votó a Carmena y se ha largado a Andorra para que los impuestos los paguen otros. Ha entendido perfectamente lo que es ser de izquierdas. — Pastrana (@JosPastr) 17 de enero de 2021

El youtuber el Rubius también se muda a Andorra para pagar menos impuestos. Según la revista económica Business Insider, ganó en 2020 más de 4 millones de euros. Debe ser que con 2 millones y pico no tiene para vivir. Que se vayan si quieren, pero que cierren la puerta al salir. — PabloMM (@pablom_m) 17 de enero de 2021

Normalmente, estos jóvenes tributan como autónomos o mediante empresas que constituyen para facturar sus ingresos. En base a esto, en España les correspondería un IRPF del 45%, ya que superan de largo los 60.000 euros de ingresos anuales. En contraste, en Andorra este porcentaje cae al 10%.