Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Y no es para nada sorprendente. En España casi todo el mundo que tiene un teléfono inteligente y tarifa de datos en el móvil cuenta con este programa que te permite estar en contacto de manera gratuita con todos tus amigos y conocidos. Los grupos (tanto de ocio como de trabajo) se han convertido en todo un experimento sociológico que casi lleva la barra del bar al móvil. Pero no es oro todo lo que reluce. La aplicación va evolucionando y sus desarrolladores van introduciendo novedades casi cada mes. Pero hay una que todavía no se han atrevido a impulsar y que sin embargo está siendo muy demandada: la de incorporar chats secretos que nadie pueda vigilar.

Y es que el móvil se ha convertido en el lugar en el que guardas tanto tus contraseñas como todos tus datos y las conversaciones más íntimas que no quieres que nadie vigile. Por eso los terminales han hecho un esfuerzo en los últimos tiempos para mejorar la seguridad de sus usuarios incorporando, por ejemplo, pantallas que sólo se desbloquean con la cara del dueño del móvil o con su huella dactilar. Y eso es precisamente lo que muchos le piden a Whatsapp: que incorpore en futuras actualizaciones chats secretos. Una opción que según muchos expertos podría llegar dentro de unos días.

En teoría eso es algo que ya se puede hacer pero sólo si utilizas una extensión que te contamos en su día en este artículo y que sólo funciona en el ordenador. Es decir: sólo te serviría si estás usando el Whastapp web. A pesar de todo esta extensión del navegador no deja de ser una ayuda si en tu trabajo utilizas de forma habitual el Whatsapp en la pantalla del ordenador. En este artículo te contamos en su día el riesgo que tiene esta práctica y que pasa, fundamentalmente, por dejarte abierta la sesión en un ordenador de uso compartido. Eso puede significar que tus compañeros de trabajo tengan acceso directo y a un solo clic de todas tus conversaciones privadas.

Dentro de las actualizaciones que incluye de forma periódica la aplicación está la que te contábamos esta semana y que va a permitir a los usuarios de este programa de comunicación introducir tanto stickers como gifs en sus conversaciones, tanto en las que se utilicen en dispositivos Apple como en las de Android.