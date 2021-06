Un problema no identificado en la red de distribución de contenidos online (CDN) estadounidense Fastly ha provocado la caída de cientos de páginas webs a nivel mundial, en un suceso que también ha afectado a España.

La compañía advirtió justo antes del mediodía en España que estaba sufriendo algunos errores de rendimiento en una web dedicada a dar explicaciones del incidente. "Identificamos una configuración de servicio que desencadenó disrupciones a través de nuestros POPs (puntos de presencia) globales y se ha solucionado. Nuestra red global está volviendo en línea", han explicado en Twitter.

Dicha web ha sido actualizada periódicamente para afirmar que el incidente está en investigación y ha sido confirmado a la prensa local con medios como el especializado 'TechCrunch'.

Entre las webs afectadas, las de este grupo, Prensa Ibérica - Grupo Zeta, también portales como Reddit, algunas partes de Amazon o Spotify, segúnhan denunciado usuarios en redes, así como numerosos medios de comunicación internacionales como 'The New York Times', el británico 'The Guardian' o 'Financial Times. Algunos de estos medios y portales han conseguido restablecer el servicio en pocos minutos.

En las páginas afectadas ha aparecido un mensaje con el código "Error 503 Servicio No Disponible" en inglés o "Fastly error: dominio desconocido".

Las acciones de Fastly cerraron la última sesión con subidas del 7,17%, sin embargo, a raíz del incidente, acumulan una caída del 2% en la prepapertura hasta los 49,95 dólares (41,02 euros).