Estamos en la era de las redes sociales, de las relaciones a través de pantallas, de las aplicaciones de mensajería... aunque participar del uso de estas aplicaciones puede llevar a que perdamos algo de privacidad en el camino.

Cuando nos descargamos apps como WhatsApp muchas veces no solemos fijarnos en los permisos que les concedemos, ni tampoco nos molestamos en configurar más tarde las opciones de privacidad, algo fundamental si queremos reforzar nuestra privacidad y seguridad. WhatsApp nos ofrece esta posibilidad y hacerlo es muy sencillo.

No podemos desaparecer sin más, pero sí podemos ser un poco más invisibles. Podemos evitar, por ejemplo, que vean nuestra última conexión, nuestra foto de perfil, si hemos visto o no los mensajes que nos han enviado, etc.

La hora de conexión

Para que nadie pueda saber cuándo ha sido la última vez que has entrado a la aplicación debes eliminar la hora de última conexión.

Debes entrar en la aplicación, ir a 'Ajustes', 'Cuenta', 'Privacidad' y 'Hora de última vez' (son los mismos pasos tanto en Android como en iPhone). Aquí deberás elegir quién puede ver la hora de conexión: todo el mundo (incluso personas que no estén en tu agenda pero tengan tu número de teléfono), solo tus contactos o nadie. Ten en cuenta que si eliges la opción “nadie”, tú tampoco podrás ver la hora de conexión de tus contactos.

La foto de perfil

También puedes hacer que tu foto de perfil solo sea visible para tus contactos y evitar que la vean el resto de personas que no tengas agregadas a tu agenda. Para ello debes ir a 'Ajustes', 'Cuenta', 'Privacidad' y en 'Foto de perfil' elegir la opción 'Mis contactos'. También tienes la posibilidad de escoger 'nadie', de manera que tampoco sería visible para tus contactos.

El check azul

En el apartado de 'Privacidad', dentro de 'Ajustes' y 'Cuenta', se encuentra la opción para desactivar el doble check o doble tic azul. En la parte inferior del menú verás una casilla con el nombre 'Confirmaciones de lectura'. Por defecto aparecerá activada, lo que significa que por defecto tenemos activado el doble check azul. Si desmarcamos la casilla y por tanto la confirmación de lectura entonces nuestros contactos dejarán de ver el doble tic azul cuando leas sus mensajes. Ten en cuenta que tú tampoco recibirás confirmación cuando ellos lean los tuyos.

Ponerlo en pausa

Si 'pausamos' la aplicación o, lo que es lo mismo, forzamos la detención de WhatsApp, entonces nuestros contactos solo verán los mensajes que nos envíen con un tic simple, es decir, con el tic de enviado, pero no con el tic de recibido. Este es un truco sencillo para evitar recibir mensajes durante un tiempo sin tener que desinstalar la aplicación o apagar el móvil.

Para hacer este proceso en Android debemos ir al apartado de 'Ajustes' del teléfono, 'General', entrar en 'Aplicaciones' y buscar 'WhatsApp'. En la 'Información de la aplicación' debemos pulsar sobre el botón de 'Forzar detención' y dejaremos de recibir mensajes y notificaciones hasta que volvamos a entrar en la aplicación.

En iOS el proceso es diferente: tenemos que hacer una doble pulsación rápida sobre el botón circular del iPhone. En ese momento, aparecerán todas las aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano. Seleccionaremos WhatsApp y deslizaremos el dedo de abajo a arriba.

Aplicaciones

Actualmente, en el mercado existen aplicaciones que nos ayudan a volvernos invisibles en las redes sociales con ciertas ventajas. Por ejemplo, para los que no quieren que se vea su hora de última conexión ni se sepa cuándo leen los mensajes existen 'apps' que le permiten todo eso, pero con la ventaja de que sí pueden cotillear la última hora de conexión y recibir los tics azules de sus conversaciones. Una de estas aplicaciones es Stealth App, que cuenta con una versión de pago sin publicidad que cuesta más que el propio WhatsApp.