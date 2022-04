¿Cansado de aprender idiomas de una manera aburrida y repetitiva? Hoy en día gracias a las nuevas tecnologías tenemos a acceso a diversas plataformas que nos ayudan con el aprendizaje de múltiples disciplinas. Sabemos lo complicado que es mantener las ganas y la ilusión a la hora de aprender un idioma, por ello, hoy te ofrecemos seis alternativas al estudio convencional y tedioso de las lenguas.

Duolingo

Se trata de la aplicación más clásica que te puedes encontrar en la 'App Store' para aprender idiomas. Esta aplicación te ofrece la posibilidad de estudiar una infinidad de lenguas a la vez, además de poder certificar tu nivel de inglés. Actualmente cuenta con más de 120 millones de usuarios. Gracias a su filosofía sobre el aprendizaje de idiomas sin barreras, podrás aprender idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán... ¡Incluso esperanto! En esta app podrás empezar un nuevo idioma desde cero, o, por el contrario, realizar una prueba de evaluación para empezar con un nivel más avanzado. Su metodología es muy sencilla, se basa en la traducción de oraciones en ambos idiomas, diversos juegos para el aprender fácilmente nuevo vocabulario, y en la repetición de enunciados para practicar la pronunciación. En medida que vayas acertando, podrás seguir avanzando hacia los demás niveles. En conclusión, es una manera divertida e interactiva de aprender, y es una de las aplicaciones más populares en la actualidad.

HiNative

Esta aplicación resulta súper útil cuando te encuentras con dudas que no sabes resolver durante tu aprendizaje de idiomas. Consiste en una plataforma en la que puedes hacer muchas preguntas a personas nativas, tanto dudas gramaticales como dudas culturales. La gran ventaja de esta app es el hecho de poder preguntar a personas que realmente dominan el idioma, por lo que te garantiza en muchas ocasiones, respuestas acertadas y de gran ayuda. Dispone de seis tipos de preguntas: 1. ¿Cómo puedo decir esto? 2. ¿Esto suena natural? 3. Por favor, muéstrame ejemplos con... 4. ¿Qué significa esto? 5. ¿Cuál es la diferencia entre...? 6. Pregunta libre. Otra gran ventaja es que los usuarios suelen responder bastante rápido, suelen pasar un par de minutos hasta tener ya respuesta a tus dudas. Además, podrás participar no solo como alumno, sino también como profesor, ya que cualquier usuario podrá contestar a las dudas de los demás. Normalmente, el usuario que ha formulado la pregunta, marcará la respuesta que considere que está mejor formulada y que, por tanto, le ha servido de más ayuda. Esta forma de interacción en la que puedes mejorar tanto tu nivel gramatical, como tu pronunciación o cultura, hace que la experiencia del usuario sea mucho más entretenida.

Tandem

Tandem, como bien indica su nombre, permite el intercambio de idiomas entre personas nativas. El primer paso en esta aplicación será rellenar un perfil con los idiomas en los que estás interesado aprender, el nivel qué consideras que tienes ya en esos idiomas, y con tu lengua materna. Además de esto, podrás añadir fotos, hobbies e intereses, e incluso una breve descripción de cómo te gustaría que fuese tu compañero de intercambio lingüístico. Una vez que has editado tu perfil, te comenzarán a llegar 'matches' de gente que quiere aprender los idiomas que tú ofreces e interesados en enseñarte las lenguas que tú prefieres. Podrás chatear, grabar audios e incluso realizar videollamadas. Aunque esta aplicación sea gratuita, también puedes conseguir la opción Tandem Pro por 2,99€ al mes. Con esta versión tendrás la posibilidad de ver cuánta gente con tus intereses está cerca de ti, y así poder de quedar y hablar en persona. Además, también aparecerás en las primeras posiciones cuando otros usuarios busquen a gente con tus características, por lo que será más sencillo que te contacten. Por último, Tandem te ofrece la oportunidad de ganar dinero enseñando. En la aplicación, hay una sección para buscar profesores verificados, por si estás interesado en contratar uno, o por lo contrario, en convertirte en uno. Cada tutor dispone de una descripción con sus habilidades y tarifas, y los usuarios pueden contratar lecciones de 20, 40, 60 o 90 minutos. Por lo tanto, con esta aplicación no solo podrás aprender y practicar nuevos idiomas, sino también conocer y contactar con gente de todo el mundo y de diversas culturas, convirtiéndose así en una experiencia muy enriquecedora.

LearnEnglish Podcasts

Otra forma diferente para aprender inglés sería a través de esta aplicación, la cual dispone de numerosos podcasts con los que podrás practicar tu comprensión auditiva. Esta app actualiza semanalmente su contenido subiendo nuevos podcasts de cualquier tema que te puedas imaginar. La aplicación tiene la opción de reducir la velocidad o repetir lo que el usuario considere necesario. Además, al final de cada podcasts el usuario tiene a su disposición una serie de ejercicios para evaluar tu comprensión del mismo. Los temas son actuales, variados e interesantes, e incluso podrás comprobar si tu oído se adapta a diferentes acentos ya que permite la opción de escuchar podcasts de gente cuya lengua materna no es el inglés.

Speekoo

Con esta aplicación viajarás por el mundo a la vez que aprenderás nuevos idiomas. El aprendizaje se inicia como un viaje, el cual consiste en ir realizando una serie de lecciones y ejercicios recorriendo kilómetros conforme vas avanzando. Speekoo, además, ofrece videos y artículos sobre las ciudades que vas recorriendo según el idioma que te interese, por ejemplo, si estás interesado en aprender alemán, conocerás anécdotas e historias sobre las ciudades de Berlín, Leipzig o Hamburgo. Cada idioma cuenta con más de 20 niveles, y cada nivel con más de 12 lecciones.

Wibbu

Esta aplicación está dirigida a personas hispanohablantes que quieran aprender inglés. Está basada en los errores más frecuentes que realizan los hablantes de español a la hora de hablar en inglés, por lo que permite enfocarse en las equivocaciones y así, poder aprender más rápido y mejor. Es una app desarrollada por dos españoles y dos ingleses, que se dieron cuenta de la gran dificultad que tienen los jóvenes de entender a nativos ingleses tras muchos años estudiando inglés, y, percibieron, que la mayoría de los alumnos cometen los mismos errores. Esto puede deberse a que el aprendizaje no está dirigido y adaptado al hispanohablante. Por estas razones, han creado esta app que se enfoca en lo que es realmente necesario, sirviendo de lecciones que ayudan a corregir los errores más comunes. Sus ejercicios están planteados de una manera didáctica y diferente para que no resulte monótono y aburrido. Esta propuesta permite al usuario superar esa pereza inicial que aparece al aprender un idioma. El inglés es importante, nos guste o no, por lo que, ¿qué mejor alternativa que esta para aprenderlo?

Un idioma requiere constancia y esfuerzo, pero estamos seguros que si descargas alguna de estas alternativas no querrás dejar de aprender y tu nivel en los idiomas no dejará de crecer. Con estas aplicaciones te olvidarás de memorizar la gramática y el vocabulario de forma pesada y absurda. ¡Anímate!