A muchos de nosotros nos habrá ocurrido recibir mensajes que luego fueron borrados por el remitente. Este poder de revocación, que se ha concedido durante algún tiempo, a veces crea ira o deseo de saber en el destinatario. El destinatario se queda con las manos vacías porque nunca más sabrá el contenido de ese mensaje. Esto se debe a que lo único que aparece son las palabras: "este mensaje ha sido borrado". Así que nos preguntamos si hay algún truco para recuperar el contenido perdido y satisfacer nuestra curiosidad. Sí, existen procedimientos para recuperar los mensajes borrados de los chats. Dos de ellos son: la supervisión de las notificaciones y la restauración de las copias de seguridad del chat. Estas técnicas son sencillas y están al alcance de todos, y no requieren ningún conocimiento informático especial. Pero veamos cómo funcionan.

Técnicas para recuperar mensajes borrados de WhatsApp

Pues bien, nuestro objetivo es recuperar los mensajes que la otra parte ha borrado y que no hemos podido ver. Por ello, explicaremos cómo ver los mensajes que la otra persona ha borrado de WhatsApp, Messenger y otros sistemas de mensajería instantánea. El primer método es utilizar una aplicación de terceros que utilice el seguimiento de notificaciones. El segundo método, en cambio, es el más clásico de restauración mediante copia de seguridad. Empecemos por el primer método. Para recuperar los mensajes borrados mediante el control de las notificaciones, necesitarás una aplicación que pueda almacenarlos. En el caso de los smartphones Android, una de las más utilizadas se llama WhatsRemoved+. Permite guardar el contenido de los mensajes recibidos en cuanto aparece la notificación. De esta manera, los mensajes pueden ser vistos incluso después de haber sido eliminados por el remitente.

Las aplicaciones como la mencionada anteriormente sólo funcionan si el dispositivo recibe la notificación, antes de que el mensaje sea realmente eliminado. Por lo tanto, debes asegurarte de que las notificaciones de WhatsApp no están desactivadas. Esto se debe a que el contenido del mensaje perdido se recupera de estas notificaciones. Sin embargo, si tienes un iPhone, lamentablemente no podrás utilizar el mismo método, debido a las restricciones de iOS. Por lo tanto, no hay ninguna aplicación para ver los mensajes borrados por el remitente después de haberlos enviado. Por lo tanto, la única forma de recuperar el contenido borrado es restaurar la copia de seguridad del chat. En particular, se debe hacer referencia a la realizada en un momento anterior a la eliminación del chat.