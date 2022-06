Todo el mundo utiliza ahora WhatsApp para comunicarse con sus amigos y familiares y también para trabajar. De hecho, es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Sin embargo, a veces estas herramientas tan útiles nos dan algunos dolores de cabeza en cuanto a la privacidad. Muchos de ellos eliminan la referencia al último acceso, para que los demás ni siquiera tengan que saber cuándo accedemos a la aplicación. Sin embargo, el hecho es que cuando estamos chateando, nuestros contactos pueden ver nuestro estado de actividad.

Esto también podría ser un problema para algunos. Esto se debe a que no quieren que los demás en general, o alguien en particular, sepa que están en línea. Esto se debe a que no quieren que los demás en general, ni nadie en particular, sepan que están en línea, ya que cuando escribes o grabas un mensaje, las palabras "en línea", "escribiendo" o "grabando" aparecerán en la parte superior de la pantalla debajo de tu nombre. Por lo tanto, aquí vamos a explicar cómo eliminar la visualización del estado de la actividad (en línea o sin conexión) de WhatsApp.

Procedimiento en los smartphones

En primer lugar, hay que señalar que no existe una función real para WhatsApp que permita eliminar la visualización del estado. Por lo tanto, no podrá ocultar su estado en línea mientras esté conectado. Sin embargo, unos sencillos trucos nos ayudarán a limitar nuestra presencia en la aplicación. Por eso, aquí tenemos algunas soluciones o trucos para dar la menor información posible a nuestros contactos. Así que vamos a ver cómo no aparecer en línea en WhatsApp. Sigamos este procedimiento, que se aplica a los smartphones.

Tanto si se trata de un iPhone como de un Android, pulsaremos el botón de inicio para salir de la aplicación. En este caso, sin embargo, es posible que siga conectado durante unos minutos. Así que para salir definitivamente de la aplicación, hay que hacerlo de esta manera:

En Android, pulsa el botón de multitarea y desliza hacia arriba la ventana de WhatsApp; Si tienes un iPhone, pulsa dos veces el botón de inicio, localiza la ventana de WhatsApp y realiza la misma acción. En ambos casos, si detienes la acción de WhatsApp, tus contactos ya no podrán ver tu estado de actividad.

Ahora vamos a ver cómo proceder si estás utilizando la aplicación desde tu ordenador. En este caso, podemos desactivar nuestro estado en línea cerrando la ventana de estado o minimizándola. En concreto, si tienes un ordenador con Windows, haz clic en el botón [-] de la esquina superior derecha para minimizar WhatsApp. A continuación, haz clic en el botón X para cerrar la aplicación definitivamente. Si tienes un Mac, haz clic en el icono de la aplicación y selecciona salir.