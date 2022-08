Instagram en particular y las redes sociales en general son cada vez más utilizadas por los amigos de lo ajeno que en no pocas ocasiones encuentran aquí un buen caldo de cultivo para conseguir los datos ajenos. Si bien hasta hace poco era un mensaje de Whastapp en el que una persona fingía ser familiar del que lo recibía para intentar que le diera dinero para poder coger un vuelo, ahora es Instagram en donde se está fijando la Policía para alertar de una nueva estafa que hay que difundir cuanto más mejor para evitar que se puedan producir fraudes.

El mecanismo en esta estafa, como en todas, es bastante sencillo. Un usuario nos manda un mensaje parecido al que sigue: "Estoy tratando de iniciar sesión en mi cuenta anterior de Instagram per no me lo permite por lo que me dijeron que escribiera a cualquier usuario de Instagram para ayudarme a obtener un enlace para iniciar sesión, ¿podrías ayudarme?". La persona se hace pasar por amigo del que lo recibe pero no lo es. Luego os manda un enlace fraudulento.

Cambios en Instagram

Recientemente, Instagram ha lanzado una funcionalidad similar a la que caracteriza BeReal, la capacidad de realizar una fotografía desde diferentes perspectivas, con la cámara selfi y la cámara trasera.

Se trata de Instagram Dual, disponible en el apartado de Historias, que se sitúa tras las opciones de 'Crear', 'Boomerang', 'Diseño' y 'Manos libres'. Al contrario que en BeReal, que solo permite realizar fotografías, Instagram ofrece la posibilidad de crear vídeos con esta característica.

Asimismo, esta red social, propiedad de Meta sí cuenta con diferentes filtros y alternativas de edición de sus 'stories', algo de lo que carece BeReal.

BeReal se ha convertido en una de las redes sociales del momento para la denominada Generación Z en España y en una alternativa a Instagram, con una propuesta que dista de esta plataforma y ofrece un sistema de notificaciones que avisan a los usuarios para que publiquen una imagen diaria.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2019, esta aplicación francesa ha escalado en popularidad en el último año y acumulado más de un millón de descargas en la Play Store siendo la red social más descargada en estos momentos dentro de la App Store de iOS.

Tanto es así que el número de usuarios mensuales activos de la 'app', que es gratuita, se ha disparado un 350 por ciento interanual, según datos recogidos por Apptopia y publicados a principios de abril.

Por mercados, España figuraba a mediados de mayo como el cuarto en número de descargas, según Data.Ai. Por perfil de usuario, la Generación Z es la gran protagonista especialmente en países como Australia, Brasil y Francia. Allí, el 80 por ciento de los usuarios de dispositivos iOS tiene una edad comprendida entre los 16 y los 24 años.

Tras descargar la aplicación, esta sugiere a los usuarios importar y sincronizar los contactos que ya dispongan de un usuario en ella para comenzar a crear su comunidad. Además, se pueden buscar copiando la URL de su perfil o añadiendo sus correspondientes nombres de usuarios en el Buscador.

Reina la improvisación

La propuesta de BeReal aleja a esta 'app' del resto de redes sociales, como Instagram. Para ello, obliga a sus usuarios a improvisar y dejar de buscar el encuadre perfecto en sus publicaciones, para fomentar la improvisación.

Cada día, todos los usuarios de BeReal reciben al mismo tiempo una notificación a una hora aleatoria, que varía a lo largo de la semana. Desde que recibe el aviso, la 'app' otorga dos minutos para realizar una fotografía desde dos perspectivas al mismo tiempo: la de la lente trasera y delantera del 'smartphone'.

El usuario puede repetir la foto un número ilimitado de veces dentro de ese plazo de dos minutos pero, una vez publicada, la imagen solo se puede borrar y repetir una única vez. Además, la 'app' no dispone de filtros ni otros mecanismos de edición, al contrario que el resto de aplicaciones de este tipo.

De ese modo, solo se puede subir una foto diaria y, si el usuario no lo hace en los dos minutos siguientes a la recepción de esta notificación, puede publicar una imagen después. No obstante, toda su base de usuarios recibe el aviso al mismo tiempo, por lo que cualquier publicación posterior queda fuera de la dinámica de BeReal.

La fotografía publicada por el usuario se muestra en su 'feed' durante las siguientes 24 horas, que podrá recibir comentarios y reacciones con un 'selfie' denominado RealMoji, que desaparece pasado ese límite de tiempo.

Biblioteca 'My Memories'

Asimismo, todas las imágenes se almacenan en la biblioteca de imágenes llamada 'My Memories' ('Mis memorias'), a la que solo tienen acceso los propios usuarios y donde quedan registradas mensualmente. De esa forma, el último día del mes se podrá seguir visualizando la imagen subida el día 1.

Para ver las fotografías compartidas por otros contactos en la 'app', los usuarios deben subir previamente una foto suya. En el caso de no hacerlo, no pueden visualizar las imágenes del resto de usuarios hasta pasadas las 24 horas de la notificación previa.

Estas fotografías se disponen en dos apartados. El primero de ellos es 'My Friends' ('Mis amigos'), donde se muestran las imágenes de los contactos. Junto a esta se encuentra 'Discovery' ('Descubrir') en el que también se pueden visualizar las fotos de otros usuarios.

En este sentido, conviene recordar que, al subir la imagen diaria, los usuarios podrán elegir si la quieren compartir con sus contactos de forma exclusiva o bien en el apartado de 'Discovery', a la vista del resto de usuarios de BeReal.