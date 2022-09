Los timos por el móvil están a la orden del día. ¿Has recibido una llamada en la que te dicen que un familiar o un amigo ha perdido un móvil y lo han recuperado? No caigas, es una trampa para sacarte los datos.

Las llamadas haciéndose pasar por un conocido en el extranjero o por un amigo de amigo son una trampa. Las autoridades ya están intentando atajar con estos estafadores, pero al ser una llamada totalmente normal, es muy complicado terminar con ellos. El truco es simple: Te hacen creer que un familiar ha perdido el teléfono y te piden los datos para enviártelo. Además, te pedirán una fianza por si acaso, o, en algunos casos, te chantajean diciendo que el teléfono tiene datos comprometidos y que losa sacarán a la luz. En otros casos, te llamará un familiar que reside en el extranjero y del cual tu no tienes constancia, pero mucha gente cae. Te pedirán dinero para regresar a casa porque los han dejado tirados en el aeropuerto, o cualquier historia que haga que envíes lo que te piden.

Es muy importante que cuando te pase, cuelgues inmediatamente la llamada y bloquees el número. Además, si tu terminal permite reportar o denunciar la llamada, no dudes en hacerlo, porque esto ayudará a que le bloqueen el número y no pueda seguir estafando, aunque no tardará mucho en conseguir otro número.

La Oficina de Seguridad del Internauta asegura que si el usuario ha recibido la llamada pero no ha aportado ningún dato, no habrá ningún problema, por eso es importante no ofrecer nada. Además, puede que no solo sea por llamada, si no que te envíen mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.

“Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, apunta.

“Si has descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu dispositivo se haya infectado. Para proteger tu dispositivo, debes escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en la sección desinfección de dispositivos”, apunta.

El organismo recuerda a los usuarios que, en caso de duda sobre la legitimidad de un correo, no deben pulsar sobre ningún enlace, ni descargar ningún archivo adjunto.

“Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que supuestamente te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente”, apunta