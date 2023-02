Auronplay e Ibai Llanos han tenido un gran enfado en directo tras todas las polémicas que envolieron a los premios Esland (premios a los mejores creadores de contenido) realizados en México. Ibai logró ser el ganador a mejor streamer del año, y Auronplay quedo en la tercera posición, por detrás del streamer malagueño, Illojuan.

Ibai Llanos es un influencer y youtuber español conocido por su contenido en las redes sociales y su carisma. Nacido en 1995 en España, Ibai ha establecido una presencia en línea sólida y ha construido una gran base de seguidores.

Ibai comenzó su carrera en línea haciendo videos en YouTube y Twitch, donde compartía sus pensamientos y experiencias con su audiencia. Además, comentaba videojuegos en línea. Con el tiempo, su contenido evolucionó para incluir también vlogs, retos y gameplays. Gracias a su personalidad divertida y accesible, Ibai logró atraer a una gran cantidad de seguidores y rápidamente se convirtió en una figura importante en la comunidad en línea.

Además de su presencia en YouTube y Twitch, Ibai también es muy activo en otras plataformas sociales, incluyendo Instagram y TikTok. En estas plataformas, comparte su estilo de vida y momentos cotidianos con su audiencia, lo que lo ha convertido en un influencer popular y respetado.

Ibai también es conocido por su compromiso con causas importantes y su caridad. Ha trabajado en proyectos de ayuda a personas necesitadas y ha apoyado a diversas organizaciones benéficas. Su trabajo ha sido reconocido y apreciado por su audiencia, lo que lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes.

Auronplay es un popular youtuber y comediante español conocido por su contenido humorístico y satírico en YouTube. Comenzó a subir videos a YouTube en 2011 y desde entonces ha construido una gran base de seguidores.

Pues ambos han sido los streamers con más números este año en la comunidad hispanohablante. Y sin embargo, los dos han salido salpicados por diversas polémicas. Auronplay tuvo que enfadarse en directo porque la gente le achacaba que "sus seguidores se quejaran de que no ganó el premio": "Pretenden darnos palos y luego que nos callemos y lloremos en silencio. te callas y lloras", clamó. Por su parte, Ibai se enfadó porque "hay cierto sector de la gente que dice que yo no me merezco el premio".

La polémica está servida para los millones de internautas que siguen a estos creadores de contenido, muy amigos entre ellos; y que sus declaraciones siempre son de lo más coherente.