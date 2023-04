En la era moderna los métodos de compra y venta han cambiado drásticamente. Ya no existe un único modelo de negocio a través del que puedas adquirir tus productos y que te lleguen a casa desde una gran empresa. Es el caso, por ejemplo, de esos artistas independientes que realizan pedidos por encargo y que no están constituidos como una empresa. No hace falta recurrir a un ejemplo tan lejano para comprenderlo; hoy en día cualquier usuario puede vender aquello que ya no usa a través de Internet. Por el contrario, como es evidente, también puede hacerse con otros productos que le gusten sin gastarse el dinero en otros totalmente nuevos.

Muchos todavía estarán intentando coger el punto a los nuevos métodos de pago. El gesto de pago en efectivo es sujeto continuamente de noticias, titulares y debates. Y es que parece que cada vez es más complicado encontrar a alguien que para pagar haga el amago de sacar incluso la cartera. En el móvil lo tenemos todo, hasta la tarjeta. Si se te olvida la tarjeta en casa -problemas de documentación aparte- ya no existe excusa para pagar la parte que corresponde de la cuenta. Y si por algún casual prefieres que otro haga el pago por ti, no hay problema: Bizum te lo soluciona. No obstante, su uso cuenta también con alguna que otra limitación en cuanto al envío y recibo de dinero. Esto en principio se hace para garantizar la seguridad de los usuarios, tal y como explica la misma página web. Por eso dichas limitaciones están impuestas por la misma aplicación, pero cada entidad bancaria puede marcar las suyas propias. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que las condiciones impuestas para el intercambio de dinero entre los particulares no son las mismas que con comercios o con ONGs. Muchas son las dudas que plantean los usuarios de Bizum a la hora de utilizar la aplicación. Una de ellas se plantea precisamente en estos pagos a particulares: ¿Qué ocurre si he pagado a través de Bizum una compra y no la he llegado a recibir? La solución que ofrece la empresa no pasa por devolverte el dinero, por lo que tendrás que poner mucho ojo para no ser víctima de estafa. Lo único que hará Bizum será aportar los datos a la policía para colaborar en la denuncia. La estafa de Bizum Bizum se ha convertido en la forma preferida de pago, saldar deudas o envío de dinero de millones de españoles. Sin embargo, en estas fechas hay que tener especial ciudad dado que la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado sobre una "nueva estrategia de estafa a través de Bizum solicitando dinero en vez de enviarlo". "Se ha detectado una nueva estrategia de estafa que se realiza a través de la aplicación Bizum, la cual estaría destinada a vendedores de artículos que requieran el pago por este medio. Los ciberdelincuentes, esta vez encubiertos como supuestos compradores, intentan engañar a la víctima, el vendedor, mostrándose interesados en comprar el producto que tiene en venta, realizando la transacción a través de Bizum. En realidad, en vez de realizar el pago enviará una solicitud de dinero al vendedor, el cual en caso de aceptar estará pagando la cuantía a su supuesto comprador", explican desde la OSI. Si has recibido un mensaje de estas características y has aceptado el envío de dinero, realiza los siguientes pasos: Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Ten en cuenta que Bizum realiza la operación de forma inmediata y no es posible revertir la operación en la mayoría de los casos.

Reporta en la plataforma de compraventa donde el ciberdelincuente se puso en contacto contigo la situación que se ha producido y/o el perfil que ha llevado a cabo la acción fraudulenta.

En caso necesario, denuncia lo ocurrido ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), recopilando todas las evidencias y pruebas de las que dispongas (conversaciones, mensajes, correos electrónicos, números de contacto, etc.). Si necesitas más información, puedes llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, gratuita y confidencial.