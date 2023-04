Si bien es cierto que la exposición en redes sociales depende del uso de cada uno, hay veces en las que quizás estemos cediendo más datos de los necesarios. Dónde vivimos, si estamos de vacaciones, los lugares que solemos frecuentar, etc. son datos que en un primer momento no deberían dar problemas a ninguna persona; de hecho, algunos datos son obligatorios a la hora de darnos de alta en una nueva página web o red social. No obstante, el problema puede darse a la hora de compartirlo con terceros que puedan usar todos estos datos a su favor.

Se ha vuelto una imagen habitual la llegada de empresas e instituciones a las redes sociales. Y es que estar en Internet hoy en día es fundamental para formar parte del nuevo mundo. Además, es un escaparate idóneo para generar buena imagen y ganar confianza entre los usuarios según el tipo de contenido que se decidan a lanzar. La Guardia Civil se ha sumado a la tendencia para usar su cuenta, en este caso, con un fin didáctico. Así, a base de mensajes cortos y bibliografías se dedican a dar consejos acordes a la época del año, los incidentes típicos en cada caso, la seguridad vial, los intentos de estafa o, en este caso, el comportamiento en redes sociales. La institución ha querido recoger algunos de los datos que no deberían ser publicados a través de redes sociales con una pequeña descripción en cada uno de ellos. ¿Qué tipo de información no debes publicar en las #rrss?

☑Fecha nacimiento: robo de nuestra identidad/extorsión

☑Ubicación: informas de tus rutinas

☑Domicilio: robo/ suplantación de identidad

☑nº 📲y 📧: peligro de ataque por ingeniería social



🔗https://t.co/l2Fw767Tkb pic.twitter.com/x9RMqCUync — Guardia Civil (@guardiacivil) 11 de abril de 2023 En primer lugar, la fecha de nacimiento, ya que puede dar lugar a robos de identidad o extorsión. Tampoco es recomendable publicar la ubicación, ya que puede informar a la persona equivocada sobre nuestras rutinas. Lo mismo ocurre con el domicilio: podemos ser víctimas de robo o suplantación de identidad. Por último, y aunque a veces sea necesaria esta información para determinados perfiles, cuanto más pueda evitarse publicar el correo electrónico o número de teléfono, mejor, ya que disminuirá los riesgos de ataque por ingeniería social -técnicas de estafa para ganarse la confianza de los usuarios y manipularlos para conseguir obtener algo de ellos-.