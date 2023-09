Amazon, Meta (Facebook e Instagram), Apple, Alphabet (Google), Microsoft (LinkedIn) y Bytedance (Tiktok) son las seis grandes plataformas que, como “guardianes de acceso”, tendrán que cumplir y aplicar la ley de mercados digitales (DMA en sus siglas en inglés), uno de los ejes de la estrategia digital europea para regular y controlar las prácticas anticompetitivas de las tecnológicas y poner punto final a las prácticas de abuso de poder.

En su lista, Bruselas también ha desingado un total de 22 servicios prestados por esas compañías que deberán acatar la normativa, entre los que figuran plataformas como Instagram, Youtube, WhatsApp, LinkedIn, Messenger, Safari o App Store.

Para elaborar su lista, la CE ha tenido en cuenta el dominio que esas empresas ejercen sobre sus mercados, fijándose en los dos criterios establecidos en la normativa. Así, han entrado en ella las que tienen un volumen de negocio europeo de 7.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios financieros o una capitalización bursátil de al menos 75.000 millones en el último ejercicio así como operaciones en al menos tres Estados miembros. También lo harán las que tengan al menos 45 millones de usuarios activos al mes y más de 10.000 usuarios comerciales activos anualmente durante los últimos tres años en almenos uno de los campos regulados por la DMA.

iMessage y Bing, fuera

La designación de estos seis “guardianes de acceso” y 22 servicios se produce tras un proceso de revisión de 45 días tras la notificación de Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Samsung de su posible estatus como guardianes el pasado 3 de julio. Quedan fuera de momento el buscador Bing, Edge y Microsoft Advertising, los tres servicios de Microsoft, así como el servicio de mensajería iMessage de Apple. La Comisión Europea ha abierto cuatro investigaciones de mercado para evaluar en profundidad las alegaciones de ambas compañías que argumentan que, a pesar de alcanzar los umbrales no se deberían de calificar como guardianes de acceso. Bruselas tendrá que tomar una decisión en un plazo máximo de cinco meses.

La Comisión Europea también ha abierto otra investigación -se dan de plazo 12 meses- para evaluar si el iPadOS de Apple debería ser designado como guardián, a pesar de no cumplir los umbrales. En cambio, el Ejecutivo ha concluido que aunque Gmail, Outlook.com y Samsung Internet Browser entran dentro de los criterios establecidos por la DMA para poder ser considerados guardianes de acceso, Alphabet, Microsoft y Samsung presentaron argumentos suficientemente justificados que demuestran que estos servicios no pueden considerarse portales para los respectivos servicios de plataforma central.

El 14 de septiembre de 2022, las autoridades de la Unión Europea (UE) dieron luz verde a un texto que contempla obligaciones especialmente estrictas para los pesos pesados de la industria. Por ejemplo, las plataformas designadas no podrán servirse de su poder para clasificar más favorablemente sus propios productos y servicios. Tampoco podrán impedir que los usuarios se pongan en contacto con las empresas, ni obligarles a desinstalar programas o aplicaciones preconfiguradas en sus dispositivos, ni rastrearles con fines publicitarios sin su consentimiento.

Las empresas afectadas tendrán ahora seis meses para demostrar que cumplen con esas nuevas obligaciones, hasta el 6 de marzo de 2024. También tendrán que informar a Bruselas de cualquier fusión o adquisición prevista. La CE podría realizar nuevas “potenciales designaciones” en febrero de 2024 e incluir a servicios hasta ahora no designados.

Multas millonarias

La DMA, que se suma a la ley de servicios digitales (DSA en ingles), pretende frenar “por fin” el poder de mercado de esas corporaciones y es por eso que la ley abarca nueve sectores distintos: redes sociales, sistemas operativos de escritorio y de móvil, navegadores web, buscadores, plataformas de comercio digital, reservas turísticas y 'streaming' de vídeo y audio. “Las plataformas guardianas de acceso tendrán que adaptar sus tecnologías y modelos de negocio para cumplir con sus obligaciones DMA”, sostiene el comisario responsable de mercado interior, Thierry Breton.

Algo que dará “más opciones” a los consumidores y creará “nuevas oportunidade”s para empresas tecnológicas innovadoras más pequeñas. “En una palabra: ¡abrirá las puertas a Internet!”, asegura el comisario francés que ha avisado de que si no cumplen habrá consecuencias. “No dudaremos en tomar medidas enérgicas”, avisa. Es decir, si los guardianes de acceso no cumplen con la nueva legislación se enfrentarán a multas importantes que podrán llegar hasta el 10% del volumen de negocio global e incluso el 20% para los reincidentes. Bruselas podrá además forzar desinversiones y reestructuraciones si incumplen sistemáticamente sus obligaciones.