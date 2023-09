Interactuamos con ella, condiciona cada vez más aspectos de nuestra vida y, aun así, muchos ignoran cómo funciona. A pesar de que se uso se está expandiendo a un ritmo frenético, la inteligencia artificial (IA) sigue siendo una gran desconocida. Jordi Torres, investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), quiere ayudar a que eso cambie.

Tras más de dos décadas de investigación científica, ahora ha presentado el libro 'La inteligencia artificial explicada a los humanos' (Plataforma Editorial, 2023), en el que explora de forma sosegada el impacto social, económico, político e incluso cultural que puede tener esta tecnología. También asesora la exposición 'Inteligencia Artificial' que el CCCB albergará a partir del próximo 18 de octubre.

La IA empezó a mediados del siglo pasado, pero en el último año su popularidad se ha disparado gracias a ChatGPT. ¿Fue una sorpresa?

Sí, el resultado ha sido espectacular. No fue una sorpresa técnica porque el modelo de lenguaje que usaba (GPT3) ya se conocía en los círculos académicos, pero sí fue sorprendente cómo la gente se lanzó a participar en este experimento.

Cómo hemos visto con ChatGPT, el término IA induce a la gente a imaginar robots con conciencia. ¿Cuál sería la mejor forma de describirla?

Es un término muy antiguo creado en 1956 y desde entonces ha cambiado considerablemente lo que significa. Este concepto abstracto nos permite referenciar en todo momento lo que es la vanguardia en este campo. La IA no es nada más que la evolución de la informática.

Los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) como ChatGPT se entrenan con bases de datos y, a partir de estos, responen a las preguntas de los usuarios. Expertas en IA han comparado estos asistentes conversacionales con "loros estocásticos"...

Sí, los algoritmos de IA son como un loro que habla muy bien pero que no entiende lo que dice ni lo que es la causalidad. Y eso es esencial.

Responden de forma verosímil, pero también se inventan cosas. ¿Puede eso contaminar la información en internet?

Así es. Ya hemos utilizado casi todo los datos que hay en internet para entrenar modelos de lenguaje. La generación de datos sintéticos (los que produce ChatGPT) contamian, pues el algoritmo puede aprender a dar por buena información que es falsa. Si usas esa información errónea para entrenar nuevos modelos distorsionas la muestra original, lo que hace que las respuestas falsas pasen a ser más probables. Así, puedes aumentar el número de datos con los que entrenas una IA, pero no se genera conocimiento nuevo. No obstante, parte de la información que ya había en internet antes de ChatGPT es falsa. Lo hemos visto con el auge de las fake news, creadas por los humanos.

Los impulsores de sistemas de IA, como Sam Altman, aseguran una y otra vez que su objetivo es la IA General, como la que tienen Terminator o el robot HAL9000 en '2001: una odisea del espacio'. ¿Es creíble?

Las máquinas no tienen conciencia por más películas que se hagan. Siempre hay un humano detrás que le dice qué hacer. Stuart Russell dice que aún nos quedan varios Einsteins para llegar ahí. Por ahora, con la tecnología actual, es algo no plausible a corto plazo. Es un tema que no me preocupa. Prefiero centrarme en los usos buenos que puede tener para la ciencia, pero también el impacto negativo como los falsos desnudos que hemos visto en Badajoz.

Aseguras que la IA será la mayor revolución de la humanidad, equiparable al vapor, la electricidad o internet.

El mundo cambiará mucho, pero no sé si será únicamente a causa de la IA. La vida antes y después de internet no es la misma, pero hemos sobrevivido. Debemos asumir que tenemos que entenderlo para decidir hacia donde queremos que esta revolución nos lleve. Hace falta una mayor conciencia colectiva.

Aun así, las grandes tecnológicas reiteran que también amenaza a la humanidad. ¿Es eso una cortina de humo?

Figuras como Elon Musk, que firmó una carta pidiendo frenar el desarrollo de la IA mientras a su vez invertía en crear su propia empresa, no generan mucha confianza. La IA es una herramienta muy potente y hay que ir con cuidado. Su estado actual ya me preocupa porque puede hacer mucho daño, facilitando la desinformación o con su aplicación en el sector militar, que debería estar prohibida.

En 2005, hace 18 años, te uniste al BSC como parte del equipo fundador. ¿Para qué sirve un superordenador?

Son los ordenadores más potentes que existen en la actualidad. Permiten procesar grandes volúmenes de datos con algoritmos a una velocidad muy rápida. Hacen lo que un ordenador simple tardaría unos 3.000 años en calcular. En Europa sólo hay tres de estos superordenadores y uno está en Barcelona. Y aquí se podrá hacer todo tipo de investigación científica puntera para que, por ejemplo, la sanidad avance.

Sistemas más complejos equivalen a una mayor necesidad de datos, de capacidad computacional, de velocidad de cálculo y, por ende, de gasto energético. ¿Cómo conjugar el desarrollo de IA que puede servir para combatir el cambio climático con esa creciente factura ecológica?

No podemos esconder que los modelos de predicción de clima para frenar el cambio climático están consumiendo de forma que perjudican el cambio climático. Algunos estudios señalan que entrenar GPT3 equivale a vertir 500 toneladas de CO2. Detrás de tu GPS hay una infraestructura de servidores que consume una brutalidad. Todo consume mucho, pero no podemos renunciar a la IA porque puede ayudarnos a mejorar el futuro.

¿Qué evolución de la IA veremos en los próximos 10 años?

Lo cambiará todo. ¿Cómo? No lo sé. En el último año, todos los sectores han hecho sus hipótesis sobre cómo la IA les afectará, algunas muy exajeradas. Con la IA generativa hemos avanzado por fuerza bruta, con más datos y potencia, pero creo que no seguiremos con este crecimiento exponencial. Faltan chips y datos para ello.