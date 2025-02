El peligroso botón de tu móvil: te pueden dejar en pañales

No todo son ventajas con la tecnología. Lo cierto es que ha traído muchas comodidades a nuestras vidas, pero también lleva aparejados algunos riesgos y peligros que no debemo desdeñar. Estafadores y delincuentes están al acecho ante las ventanas de oportunidad que les abren móviles, relojes inteligentes y demás dispostivos conectados. Y, de hecho, Policía Nacional y Guardia Civil no dejan de alertar de ello. Y a veces darle a un botón para activar algo en el móvil puede entrañar verdaderos riesgos: es lo que pasa con el Bluetooth.

En la era de la conectividad, tener el Bluetooth del móvil activado se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, lo que muchos usuarios ignoran son los potenciales riesgos de robo de datos y estafa que esta práctica conlleva. El Bluetooth, aunque conveniente, puede ser una puerta de entrada para atacantes cibernéticos.

La vulnerabilidad del Bluetooth

El Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la transmisión de datos a corta distancia. A pesar de sus beneficios, esta tecnología no está exenta de vulnerabilidades. Los expertos en ciberseguridad han identificado múltiples formas en las que los atacantes pueden explotar estas debilidades para acceder a los datos personales de un usuario.

Uno de los métodos más comunes es conocido como "Bluejacking", que implica el envío de mensajes no solicitados a dispositivos cercanos por medio del Bluetooth. Aunque a primera vista puede parecer inofensivo, el Bluejacking puede ser el primer paso para un robo de datos más serio.

El peligro del Bluebugging

Una amenaza más avanzada es el "Bluebugging". Esta técnica permite a los atacantes tomar control del dispositivo usando el Bluetooth, lo que les da acceso a realizar llamadas, enviar mensajes y, lo más preocupante, robar datos personales sin que el propietario del dispositivo lo sepa. Según un estudio publicado por National Center for Biotechnology Information, el Bluebugging es una amenaza real que puede comprometer seriamente la privacidad del usuario.

Casos reales de robo de datos a través de Bluetooth

En 2017, una serie de vulnerabilidades conocidas como "BlueBorne" permitieron a los atacantes acceder a millones de dispositivos en todo el mundo. A través de estas vulnerabilidades, fue posible ejecutar código malicioso y robar información sensible sin necesidad de que el usuario interactuara con el dispositivo. Según un informe de Armis, la empresa que descubrió BlueBorne, estas vulnerabilidades afectaron a dispositivos Android, iOS, Windows y Linux.

Cómo protegerse de las estafas y robos a través de Bluetooth

Conscientes de los riesgos que conlleva tener el Bluetooth activado, es importante adoptar medidas de seguridad para proteger nuestros datos. Una de las formas más efectivas es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Además, mantener el software del dispositivo actualizado es crucial, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas.

Otra recomendación es evitar emparejar dispositivos en lugares públicos, ya que los atacantes pueden interceptar la señal y acceder a los datos. También es aconsejable utilizar aplicaciones de seguridad que monitoreen las conexiones Bluetooth y alerten sobre actividades sospechosas.

La importancia de la educación en ciberseguridad

La educación y la concienciación sobre ciberseguridad son fundamentales para prevenir robos y estafas a través de Bluetooth. Los usuarios deben estar informados sobre las posibles amenazas y las mejores prácticas para proteger sus datos. Iniciativas de organizaciones y empresas para educar al público en general pueden marcar una gran diferencia en la reducción de incidentes de ciberseguridad.

¿Quiere decir esto que debemos dejar de usar el Bluetotth radicalmente? No, y de hecho es una herramienta más que útil en los tiempos actuales. Pero sí debemos hacer un uso más responsable y consciente de ella, apagando el Bluetooth cuando está en desuso o no aceptando conexiones de dispositivos desconocidos, por ejemplo; al igual que evitando su utilización en lugares públicos y muy concurridos.