La aplicación que solo se usa 7 minutos al día y desbanca a TikTok y ChatGPT: "Motiva a estar bien"

La salud mental es uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual. Son muchas las campañas que agoban por no convertir los problemas mentales en un tabú. Luchar contra el estrés, la ansiedad o la depresión es un problema de todos. Escribir, hablar con tu círculo de confianza sobre los problemas o meditar, son algunas de las recomendaciones de los psicólogos para tener una buena salud emocional.

Meditar no es una tarea sencilla. Son muchas las personas que dicen que no pueden "poner la mente en blanco". Pero no se trata de eso. Entre las aplicaciones que te ayudan a desconectar y llevar a cabo meditaciones efectivas destaca Miracle of Mind.

Es una nueva aplicación de meditación que en el día de su lanzamiento batió récords con más de 1 millón de descargas en 24 horas, superando incluso la conseguida inicialmente por ChatGPT. Cuenta con el respaldo de investigadores de la Universidad de Medicina de Harvard y ofrece una meditación sencilla, accesible y transformadora de 7 minutos para ayudar a sus usuarios a recuperar el bienestar mental. TikTok tardó 8 meses en alcanzar la misma cifra. Las plataformas sociales tradicionales como Instagram y Facebook necesitaron dos meses y medio y diez meses, respectivamente, para alcanzar su primer millón.

La sorprendente cantidad de descargas coincide con un cambio creciente en la forma en que las personas interactúan con la tecnología y resalta la creciente demanda de soluciones accesibles para la salud mental en todo el mundo. Los españoles pasan una media de casi 2 horas al día en las redes sociales, consumiendo contenido sobre estimulante vinculado al deterioro de la salud mental. Miracle of Mind aprovecha la demanda de herramientas eficaces para el bienestar, para ayudar a las personas a convertir sus dispositivos en herramientas para el autocuidado.

Desarrollada por un equipo internacional de programadores voluntarios de la Fundación Isha, la aplicación también cuenta con una herramienta desarrollada por IA que ofrece antigua sabiduría yóguica de una manera moderna y accesible. Su éxito abrumador subraya aún más el creciente interés de Occidente en las prácticas orientales con probado reconocimiento para el equilibrio mental y emocional.

Este podría ser un momento decisivo en el bienestar digital. Nos encantaría facilitarte información detallada si quieres escribir más ampliamente sobre la aplicación y sus implicaciones.

Los usuarios que ya la han probado destacan lo sencilla y útil que resulta. "Aplicacion sencilla, intuitiva sin anuncios, una gran ayuda para reencontrarte, como no se invento antes por fin algo que motiva a estar bien, totalmente recomendable", comentan.