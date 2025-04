Qué significa el tercer check azul que vas a empezar a ver en tus mensajes de Whastapp

No hay nadie que no use Whatsapp en España. Según los últimos datos, lo utilizan el 93% de los ciudadanos. Cada novedad la sufre (o disfruta) la mayoría de la población. Y la aplicación no deja de implementar nuevas funciones. Las dos última: el círculo azul y el tercer check.

El círculo azul es el símbolo de Meta IA, la Inteligencia Artificial que ha llegado a Whatsapp y también a Instagram (ambos pertenecientes al gigante tecnológico Meta). Se trata de una nueva función, que no necesita instalación previa y que permite chatear con una IA al estilo de ChatGPT. Se le puede preguntar absolutamente de todo: desde recetas de cocinas y consejos para viajar hasta qué tiempo va a hacer mañana o ver reels de libros.

Meta AI, como así se llama, ha empezado a llegar a los teléfonos de España, empezando por los de Android. Aunque el propio servicio de ayuda de Whatsapp advierte que "es posible que aún no esté disponible para ti, incluso si otros usuarios en tu país tienen acceso". A algunos les saldrá en la pantalla el círculo azul justo encima del botón con el signo + para redactar nuevos mensajes. A otros, en cambio, no, sino que tendrán que buscarlo. ¿Cómo? Muy fácil: dándole al botón del + y ya les saldrá Meta AI como un chat más.

El tercer check azul

Hasta ahora en Whatsapp se trabajaba con dos check: el primero, indica que el mensaje se ha enviado; el segundo, que el receptor lo ha recibido. Por último, si estos dos checks se ponen de color azul quiere decir que el destinatario ha leído el mensaje.

Ahora la app de mensajería prepara una tercera opción: el tercer check. Este nuevo testigo indica si el mensaje ha sido leído por una persona distinta a la del destinatario original. Esta novedad responde a una preocupación por la privacidad y seguridad de las conversaciones, ya que WhatsApp permite reenviar mensajes con facilidad. Con esta nueva función, los usuarios podrán saber si su mensaje ha sido leído por alguien más.