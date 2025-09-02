La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump, según Bloomberg

Las amenazas de Donald Trump parecen estar funcionando. La Unión Europea ha suspendido sus planes de multar a Google por sus prácticas presuntamente abusivas en el sector de la publicidad digital por temor a que el presidente de Estados Unidos tome represalias que puedan hacer descarrilar el acuerdo comercial transatlántico, según explican fuentes internas a Bloomberg.

Los reguladores de Bruselas habían establecido internamente el 1 de septiembre como fecha para sancionar al gigante tecnológico estadounidense por abusar de su dominio para favorecer su propio sistema y perjudicar a los editores en línea.

El equipo que lleva estos casos antimonopolio, liderado por la responsable de competencia Teresa Ribera, está elaborando un borrador de la decisión que incluiría una sanción económica y una orden para que Google cese sus abusos. Su predecesora, Margrethe Vestager, propuso como solución obligar al gigante a vender parte de su milmillonario negocio.

Sin embargo, la posibilidad que Trump contraataque con otro aumento de los aranceles inquieta a altos cargos de la Comisión Europea, que habrían logrado paralizar su aplicación. Fuentes consultadas por Bloomberg señalan que la medida podría retrasarse "días e incluso semanas" y "aún más". El contenido del borrador actual, aseguran, también podría ser modificado.

Amenazas de Trump

El pasado martes, Trump amenazó con golpear a todo aquel que ose regular a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. "Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o reglamentos digitales que, a menos que se eliminen estas medidas discriminatorias, yo, como presidente de los EEUU, impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país e impondré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", advirtió, con la vista puesta en la UE.

Irónicamente, EEUU dictaminó hace poco más de un año que Google actúa de manera ilegal para mantener el absoluto dominio de su buscador web. El Departamento de Justicia confirmó el pasado lunes que la mejor manera de hacer frente a ese monopolio es dividir la empresa, valorada en 1,81 billones de dólares. Eso es, obligarla a desprenderse de ramas corporativas como su programa publicitario Ad Manager, el sistema operativo Android o el navegador Chrome. El juicio sobre las medidas correctivas está previsto para el próximo 22 de septiembre.