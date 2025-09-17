Eventos
LEC 2025: Madrid confirma finales en la Caja Mágica con G2, Movistar KOI, Karmine Corp y FNATIC
G2 espera en la gran final mientras Karmine Corp y FNATIC abrirán la jornada el 26 de septiembre con KOI en el cuadro inferior
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
G2 llega con billete a la final y plaza asegurada. KOI empuja desde el cuadro inferior con FNATIC y Karmine Corp abriendo la jornada con un duelo a vida o muerte para seguir en ruta hacia el domingo. Así está el panorama:
KOI cae ante G2. Madrid decide su destino
Serie de alta tensión entre Movistar KOI y G2 Esports. KOI pegó primero y se llevó el mapa inicial. A partir de ahí, G2 leyó mejor el mapa grande, afinó rotaciones, controló y manejó las peleas grupales con acierto. A su ritmo, marcando desde ventajas pequeñas cerró el cruce por 3-1. El resultado mete a G2 en la final del split de verano y valida su presencia en Worlds. KOI cae al cuadro inferior y jugará el sábado por un lugar en la gran final del domingo.
GIANTX se despide a las puertas de Madrid
En el cuadro inferior, GIANTX no pudo frenar a FNATIC. El 3-0 reflejó un control constante de los naranjas desde el inicio de cada mapa. Gestión de recursos, objetivos bien medidos y pocas grietas. GIANTX tuvo pasajes de resistencia, aunque insuficientes para cambiar la inercia. FNATIC mantiene viva su ruta por el cuadro inferior.
Así queda el fin de semana en la Caja Mágica
Semifinal del cuadro inferior - Karmine Corp vs FNATIC, 26/09, 17:00
Final del cuadro inferior - Movistar KOI vs vencedor de la semifinal, 27/09,17:00
Gran final - G2 vs ganador del cuadro inferior, 28/09, 17:00
Madrid, último capítulo del split de verano
FNATIC y Karmine Corp llegan con margen de crecimiento y necesidad de mostrarse precisos en cada movimiento. KOI busca revancha con el calor del público español, mientras G2 espera en la grada alta del cuadro con la mirada puesta en cerrar el título. Fin de semana grande en la capital y cierre de temporada europea con billetes a Worlds en juego.
