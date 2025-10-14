Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Worlds 2025 ya tiene himno; así suena ‘Sacrifice’ en la voz de G.E.M

El Mundial de League of Legends arranca en China del 14 de octubre al 9 de noviembre y podremos seguirlo en directo

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Riot Games ha presentado ‘Sacrifice’, el himno oficial de Worlds 2025. La canción llega como carta de presentación del torneo en su 15º aniversario y se estrena con un videoclip que se centra en promover el trabajo y los sacrificios que sostienen cada gran noche competitiva.

Interpretar el himno

‘Sacrifice’ está interpretada por G.E.M. y escrita por Alex Seaver de Mako junto a Sebastien Najand. La producción adicional corre a cargo de Jayson DeZuzio, la mezcla es de Tony Maserati y la masterización de Mike Bozzi, con producción ejecutiva de Riot Games Music. El lanzamiento del vídeo llegó con un ligero retraso tras la resolución de editar la aparición de Gabriël “Bwipo” Rau por una polémica reciente. En este sentido, dicha modificación fue comunicada y el clip se ha publicado ya con la nueva edición.

Quién es G.E.M.

G.E.M. es el nombre artístico de Gloria Tang, artista nacida en Shanghái y criada en Hong Kong. El acrónimo se asocia a Get Everybody Moving y su trayectoria en el mercado asiático se remonta a 2008.

Cada edición del Mundial estrena un tema que marca la narrativa competitiva de las semanas decisivas. ‘Sacrifice’ cumple ese papel y acompaña el arranque de un campeonato que vuelve a reunir a las mejores plantillas del planeta. Tan solo recordar que Worlds 2025 se disputa en China del 14 de octubre al 9 de noviembre. Como es habitual, toda la competición puede seguirse en directo a través de lolesports.

