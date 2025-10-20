Corte global
Una caída mundial de la nube de Amazon deja inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Zoom o Perplexity
La compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error
Videojuegos como Fortnite y Roblox, asesores de IA como Alexa o Perplexity, redes sociales como Snapchat y herramientas de productividad como Zoom o Canva están actualmente inoperativas o sufren fallos en su funcionamiento debido a una caída mundial de los servicios de computación en la nube de Amazon que está a afectando a cientos de páginas web y aplicaciones de todo tipo.
El verificador de estado de Amazon Web Services (AWS) indica que la compañía está investigando un repentino aumento en las tasas de error y latencias de al menos 20 de sus servicios que perjudica los servicios en varias regiones del mundo. La causa del corte es, por ahora, un misterio. "Estamos involucrados activamente y trabajando para mitigar el problema y comprender la causa", indican en un comunicado, que promete actualizaciones de estado cada 45 minutos.
Usuarios de todo el mundo han notado desde primera hora de la mañana esos problemas de conectividad. Según el portal Downdetector, a las 10 hora española ya se habían presentado más de 5.710 quejas por problemas en el acceso a servicios web, la immensa mayoría de ellas desde la costa este de los Estados Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo