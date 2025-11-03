Lanzamientos de videojuegos de la semana
Hyrule Warriors-La Era del Destierro se lleva gran parte de la atención
No dejes de consultar nuestro listado con todos los juegos que se publican del 3 al 7 de noviembre en consolas, ordenador y móvil
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025. Llegarán nuevos títulos para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.
Uno de los lanzamientos más destacados de las próximas jornadas es ‘Hyrule Warriors: La Era del Destierro’, un nuevo juego de acción estilo musou ambientado en el universo de ‘The Legend of Zelda’ que se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch 2. También cabe destacar la llegada de ‘Syberia Remastered’, ‘Biped 2’, ‘Sonic Rumble’, ‘Let’s Sing 2026’, ‘Football Manager 26’ y ‘Europa Universalis V’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.
3 de noviembre
‘Tavern Keeper’ (PC)
‘Devil Jam’ (PC)
4 de noviembre
‘1000xRESIST’ (PS5, Xbox Series)
‘Europa Universalis V’ (PC)
‘Let’s Sing 2026’ (PS5, Xbox Series, Switch)
‘Satisfactory’ (PS5, Xbox Series)
‘7 Days Blood Moons’ (PC)
‘Football Manager 26’ (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Móvil)
La popular franquicia de gestión de clubes regresa con ‘Football Manager 26’. La nueva versión prioriza el realismo comenzando por sus gráficos, que gracias a un nuevo motor ofrece jugadores y entornos aún más detallados. Los menús también se han rediseñado, facilitando especialmente el uso a los recién llegados. En cuanto a la jugabilidad presenta una IA mejorada para los atletas en el campo, especialmente en lo que respecta a sus instrucciones previas al partido y su posicionamiento táctico. Además, incluye las principales ligas de fútbol actualizadas del mundo.
5 de noviembre
‘Biped 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)
‘Aeruta’ (PC)
‘Dead Static Drive’ (PC)
‘Sonic Rumble’ (PC, Móvil)
‘Sonic Rumble’ es un juego que combina velocidad, acción y competición en arenas repletas de obstáculos. Inspirado en los juegos de batalla por equipos, este título enfrenta hasta 32 jugadores en carreras llenas de obstáculos donde solo el más rápido se alza con la victoria. El formato cuenta con una amplia personalización de personajes y se centra en eventos de temporada que otorgan objetos cosméticos exclusivos. Se lanza para PC y smartphones en formato gratuito, e incluirá un sistema multiplataforma para que jugadores de diferentes plataformas puedan participar en la misma partida.
6 de noviembre
‘Syberia Remastered’ (PS5, Xbox Series, PC)
‘Of Ash and Steel’ (PC)
‘Unbeatable’ (PC, PS5, Xbox Series)
‘Long Drive North: Co-Op RV Simulator’ (PC)
‘Whiskerwood’ (PC)
‘The Last Caretaker’ (PC)
‘Hyrule Warriors: La Era del Destierro’ (Switch 2)
La serie ‘Hyrule Warriors’ regresa por todo lo alto con ‘La Era del Destierro’, un spin-off que promete expandir aún más el universo de ‘The Legend of Zelda’. Ambientado en una época oscura de la cronología, el juego presenta batallas épicas a gran escala contra cientos de enemigos y héroes clásicos de las franquicias de Nintendo. El sistema de combate también se ha perfeccionado, ofreciendo un mejor rendimiento y mayores posibilidades estratégicas.
7 de noviembre
‘Voidtrain’ (PC, Xbox Series)
‘Anima: Gate of Memories I & II Remaster’ (PC, PS5, Xbox Series)
‘My Little Puppy’ (PC)
Muchas opciones de estreno
Esto es todo. Como puedes comprobar entre Zelda, Sonic, clásicos tácticos de fútbol y novedades en prácticamente todos los géneros posibles, la semana viene cargada de posibilidades para todos los gustos ¿Tienes preferencias por alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón
- No baja de los 100 euros: el precio de viajar a Madrid desde Asturias (en tren o avión) se dispara por estos motivos