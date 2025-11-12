Redes sociales
Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente"
EP
Meta retirará los botones de Facebook que permiten marcar 'Me gusta' o añadir un comentario en páginas web externas siguiendo el declive que ha experimentado su uso como consecuencia de la evolución del entorno digital.
El botón 'Me gusta' llegó a Facebook en 2010 y tres años más tarde, la compañía tecnológica la llevó a las publicaciones de páginas web externas junto con el botón de compartir, con el objetivo de impulsar el tráfico.
El botón de 'Me gusta', junto con el de 'Comentar' a través de Facebook, dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026 para "mantener una plataforma moderna y eficiente", como ha informado en el blog de desarrolladores.
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente", afirma la compañía.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...
- El dolor callado de la suegra de Santiago Carrillo (ahora destapado por su nieto en un libro): dio a luz a Carmen, pareja del histórico líder del PCE, tras ser violada por un cacique