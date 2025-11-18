ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo

X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, según indica el portal Downdetector.

La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría ser culpa del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, especializado en ciberseguridad y en alojamiento de tanto páginas web como aplicaciones. La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas".