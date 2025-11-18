Comunicaciones
ChatGPT, X y Canva sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo
Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"
X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, según indica el portal Downdetector.
La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría ser culpa del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, especializado en ciberseguridad y en alojamiento de tanto páginas web como aplicaciones. La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas".
