Violación de la privacidad

Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram

Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos

Fotografía del CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Fotografía del CEO de Meta, Mark Zuckerberg. / EFE

Carles Planas Bou

Barcelona

Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook Instagram.

La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.

