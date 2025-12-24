Ojo con las fiesta de Nochevieja en casas de alquiler: la tecnología puntera con la que puedes acabar investigado por la policía

Alquilar un alojamiento para hacer una fiesta de Nochevieja ya no es tan sencillo. Portales como Airbnb han implementado sofisticados sistemas de predicción que bloquean cualquier reserva donde se aprecie que va a haber una fiesta para cerrar fin de año. Ya la implementó el año pasado y evitó que 2600 personas utilizasen los apartamentos de la plataforma para el cotillón.

Este año Airbnb tiene previsto activar de nuevo una tecnología avanzada para evitar que se celebren fiestas en los alojamientos en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Australia. El objetivo es reducir el riesgo de que se produzcan eventos que puedan suponer molestias para la comunidad y fomentar las estancias respetuosas.

Gracias al aprendizaje automático, esta tecnología evalúa un gran número de factores para identificar las reservas que podrían presentar un mayor riesgo de que se celebre una fiesta, con el objetivo de evitar que se hagan. Cuando el sistema detecta una reserva sospechosa, la bloquea o redirige a los viajeros a otros anuncios de la plataforma.

El año pasado, este tipo de medidas impidieron que más de 2.600 personas en España reservaran un alojamiento entero en Airbnb para Nochevieja. Esta tecnología es una pieza clave en los esfuerzos de la plataforma por mantener la prohibición de celebrar fiestas en los alojamientos en Airbnb de todo el mundo. Desde que se introdujo esta política y las medidas correspondientes hace cinco años, el índice global de avisos recibidos por Airbnb en relación con fiestas ha disminuido más del 50 %.

Aunque el descenso de los avisos es una buena noticia, Airbnb sigue comprometida con ayudar a los anfitriones y las comunidades a priorizar las estancias respetuosas. Y, para ello, es importante trabajar de manera conjunta. La plataforma ha instado a los padres, abuelos y otros adultos a que vigilen la actividad en sus redes sociales y a que se abstengan de hacer o facilitar reservas con su cuenta de Airbnb para otras personas. En Airbnb no se permiten las reservas para terceros ni las estancias de menores de 18 años que no estén acompañados por un adulto. Cuando una persona incumple estas normas, Airbnb podría eliminar su cuenta y cancelar sus reservas, y es posible que el titular de la cuenta tenga que asumir las consecuencias económicas de cualquier daño material que se haya producido en el alojamiento. Además, cuando es necesario, Airbnb colabora con las autoridades en investigaciones por delitos u otros incidentes. En el caso de tener alguna reserva o haber visto alguna publicación en redes sociales que despierte sospechas, las personas pueden ponerse en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Airbnb.