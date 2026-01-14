Llega Instagram de pago: esta es la suscripción mensual que prepara la red social

Nada es gratis. Las redes sociales tampoco. Instagram se suma al modelo de suscripción que ya han implementado otras plataformas como Youtube. Ofrece a los creadores de contenido la posibilidad de obtener ingresos de sus seguidores.

La idea de Meta (matriz de Instagram) es hacer una plataforma mixta, donde haya contenido gratis y de pago. Hasta ahora todo era gratuito y los creadores de conteido ganaban dinero con las colaboraciones con marcas (reels y stories publicitarias para mostrar un producto o servicio), pero no era dinero de Meta. La plataforma no paga al creador por alimentar al algoritmo con su trabajo diario de subir vídeos y fotos. Y eso no va a cambiar. Pero, conscientes del descontento, ofrecen una nueva herramienta para quienes necestian rentabilizar su esfuerzo.

Las suscripciones de Instagram

¿Quién paga? El usuario. Las suscripciones de Instagram dan la opción de crear contenido exclusivo y "ofrecer ventajas a tus seguidores más activos al precio mensual que establezcas", explican desde Meta. Es decir, son los fans de un influencer concreto los que sustentan su trabajo.

La red social más joven de Mark Zuckerberg se suma así a las membersías, que tanto éxito tienen en otros formatos, como la creación de contenido en Youtube, las newsletters de Substack o el podcasting.

Cómo funciona

Los suscriptores pagan una tarifa (que puede ir de los 0,99 euros a los 99,99) y obtienen una insignia morada que los identifica. Con ese pago acceden a todo el contenido cerrado al público general del creador al que se hayan unido.

Desde Instagram recomiendan a los creadores que ofrezcan en estos apartados de pago alguna sección especial, información de valor o una masterclass.

Instagram VS. TikTok

Instagram lucha a diario para que Tiktok no le gane el terreno. Ha ido copiando los formatos que más triunfaban en la red china para no salirse de la carrera por atraer al público más joven. Desde Tiktok hace tiempo que han dado opciones a los creadores para ganar dinero, como TikTok Shop. Y cualquiera puede hacerlo. Es más fácil hacer una gran masa de seguidores y empezar a facturar. Instagram trata ahora de dar facilidades a todas aquellas personas que llevan años trabajando para su algoritmo sin ganar un duro.

Si en los próximos días, mientras ojeas Stories, hay alguna que no puedes ver significa que ya ha llegado: la gente a la que sigues ya ha empezado a cerrar contenidos y ofrecerlos de pago para unos pocos.