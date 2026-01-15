Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Wikipedia cumple 25 años y firma acuerdos de IA con Microsoft, Meta y Amazon para monetizar su contenido

Los tres gigantes tecnológicos y las start-ups de inteligencia artificial Perplexity y Mistral AI pagarán una cuota la Fundación Wikimedia para usar la enciclopedia de internet para alimentar sus modelos, algo que Google ya hace desde 2022

Wikipedia

Wikipedia / Archivo

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Wikipedia celebra este jueves su 25 aniversario por todo lo alto. Su propietaria, la Fundación Wikimedia, ha anunciado acuerdos con los gigantes tecnológicos Microsoft, Meta y Amazon para que paguen para acceder a su vasta colección de artículos y puedan usarlos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Las tres compañías y otras dos start-ups con cada vez más protagonismo en el campo de la IA, Perplexity y Mistral AI, se han unido "durante el último año" a Wikimedia Enterprise, una iniciativa activada en 2021 que permite abrir sus contenidos al sector tecnológico a cambio de una cuota económica. Google forma parte de ella desde 2022. Curiosamente, la organización sin ánimo de lucro no ha conseguido cerrar un acuerdo con OpenAI, la creadora de ChatGPT.

Con 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, Wikipedia es crucial para entrenar los grandes modelos de lenguaje que dan forma a la llamada IA generativa. Los gigantes de Silicon Valley han estado recopilando ese contenido, abierto en internet, de forma gratuita. Ese acceso ha disparado los costes en servidores de la Fundación Wikimedia, que depende de las donaciones y del trabajo de unos 250.000 editores voluntarios para mantenerse a flote.

Negocio sostenible

Consciente de ese problema, la organización activó Wikimedia Enterprise, un producto empresarial que ofrece una versión "adaptada" para agilizar ese trabajo a las compañías tecnológicas. "Recibimos solicitudes de funciones, creamos características y funcionalidades, y tratamos de estructurar los datos de manera que se adapten a las necesidades de estas empresas", ha indicado Lane Becker, director sénior de ingresos de la Fundación Wikimedia en declaraciones a The Verge.

Noticias relacionadas y más

Los acuerdos anunciados públicamente hoy abren la puerta a una importante fuente de ingresos para la dueña de Wikipedia, una recaudación que le permite redirigir esos fondos a otros proyectos de conocimiento compartido en línea y a establecer un negocio más sostenible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
  3. Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
  4. El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
  5. Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día
  6. La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
  7. Adrián González, director del instituto de Cangas del Narcea: 'Una posibilidad para dejar de perder matrículas es aumentar la FP
  8. Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España

Montero comparece en el Senado tras los registros en la SEPI

Oferta única de rebajas: consigue por menos de 30 euros un acceso anual premium a LA NUEVA ESPAÑA

Oferta única de rebajas: consigue por menos de 30 euros un acceso anual premium a LA NUEVA ESPAÑA

Gijón estrena una escuelina infantil con 31 niños repartidos en tres aulas (y ya tiene otras tres en otras zonas de la ciudad)

Gijón estrena una escuelina infantil con 31 niños repartidos en tres aulas (y ya tiene otras tres en otras zonas de la ciudad)

La posición de Asturias sobre el modelo de financiación pactado con ERC que quiere instaurar Sánchez: "Actitud crítica, pero también constructiva"

La posición de Asturias sobre el modelo de financiación pactado con ERC que quiere instaurar Sánchez: "Actitud crítica, pero también constructiva"

Qué es la Grokipedia de Elon Musk y en qué se diferencia de Wikipedia

Qué es la Grokipedia de Elon Musk y en qué se diferencia de Wikipedia

Yuja Wang regresa al Auditorio con la Mahler Chamber Orchestra

Yuja Wang regresa al Auditorio con la Mahler Chamber Orchestra

Ovidio Parades, escritor, publica nuevo libro de relatos: "Este libro me ayudó a reconciliarme con la vida tras el golpe de la muerte de mi madre"

Ovidio Parades, escritor, publica nuevo libro de relatos: "Este libro me ayudó a reconciliarme con la vida tras el golpe de la muerte de mi madre"

La "Suite española" embruja en la Sociedad Filarmónica

La "Suite española" embruja en la Sociedad Filarmónica
Tracking Pixel Contents