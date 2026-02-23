‘CERCA’: el proyecto que permite al lector diseñar un periódico cercano y a su medida

Con CERCA los usuarios podrán acceder a través de un punto único a las noticias de todos aquellos entornos que les interesan o sienten suyos. Hay lugares que forman parte de tu día a día, aunque no estés en ellos. Ahora puedes tenerlos todos en un solo sitio: en eso consiste el proyecto CERCA. Los lectores podrán seleccionar hasta tres localidades o regiones favoritas de forma simultánea y crear así su propio periódico personalizado. El usuario se convierte en el director del diario que quiere leer.

La interfaz de CERCA está diseñada para permitir al lector disfrutar de una experiencia única y a su medida. Para acceder a este servicio solo hay que pinchar en el icono que ya está incorporado a la barra de servicios que encontrará en la navegación de nuestra web. Una vez ahí, podrá consultar en un solo click la información local e hiperlocal más completa. Actualmente hay más de 1.000 municipios disponibles, una oferta que continuará creciendo.

¿Cómo se personaliza CERCA?

El proyecto CERCA es un único lugar para todos mis lugares. Pongamos el ejemplo de una persona que vive en Oviedo, trabaja en el hospital de Mieres y, por tradición familiar, veranea siempre en Benidorm. Con CERCA, este lector podrá fijar esas tres localidades en su lista de favoritos y generar un periódico único adaptado a su realidad.

La fortaleza de Prensa Ibérica, grupo editorial que engloba 25 diarios regionales, permite generar un producto único y transversal que, en un mundo globalizado, pone el foco en las historias que nos rodean, reivindicando el valor de un periodismo cercano que conecta directamente con la vida de las personas.

CERCA nace para acompañar a quienes ya no se sienten de un solo lugar, sino de todos aquellos que forman parte de su propia historia. Porque estar cerca, te ubiques donde te ubiques, nunca había sido tan fácil. Porque estar informado también es una forma de estar en casa, incluso cuando esa casa está repartida en varios puntos geográficos. Porque informarse también es una forma de mantener vivas las raíces y de seguir conectado con los lugares que definen quienes somos y, sobre todo, quienes queremos ser.