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Golpe a la privacidad: Instagram eliminará el cifrado de extremo a extremo de tus mensajes

Meta se convierte en la primera empresa tecnológica que retrocede en materia de protecciones de cifrado y descartará esa función a partir del próximo 8 de mayo

Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg. / AP

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Instagram será cada vez menos privada. Meta ha anunciado que, a partir del próximo 8 de mayo, su popular red social dejará de ofrecer a los usuarios la posibilidad de proteger sus mensajes directos con cifrado de extremo a extremo, el método más seguro para garantizar la privacidad de las comunicaciones.

En un cambio establecido en su página de funciones, Instagram avisa que esa función será eliminada en menos de dos meses y que los usuarios que quieran mantener sus mensajes privados deberán seguir una serie de instrucciones para poder descargarlos y conservarlos fuera de la plataforma.

"Los mensajes y llamadas cifrados de extremo a extremo garantizan que solo tú y las personas con las que te comuniques podáis ver o escuchar lo que se envía y que nadie más, ni siquiera Meta, pueda hacerlo", establece el gigante tecnológico. Esa posibilidad dejará de existir.

Meta anunció en 2019 que pasaría a encriptar sus servicios, una medida que respondió a polémicas por violación de la privacidad como el escándalo de Cambridge Analytica, una firma que explotó datos personales de los usuarios de Facebook para difundir propaganda favorable a Donald Trump y al Brexit.

"Cuando pienso en el futuro de Internet, creo que una plataforma de comunicación centrada en la privacidad cobrará aún más importancia que las plataformas abiertas actuales", escribió el director de la compañía, Mark Zuckerberg. "La privacidad ofrece a las personas la libertad de ser ellas mismas y relacionarse de forma más natural, y esa es la razón por la que creamos redes sociales".

Es la primera vez que una plataforma importante retrocede en materia de protecciones de cifrado, y es una señal preocupante para el futuro de las comunicaciones privadas

Casey Newton

— periodista y analista tecnológico

Esa promesa está a punto de morir. "Es la primera vez que una plataforma importante retrocede en materia de protecciones de cifrado, y es una señal preocupante para el futuro de las comunicaciones privadas", ha advertido el periodista tecnológico Casey Newton.

La compañía ha respondido a las quejas con un escueto comunicado: "Muy pocas personas estaban activando la mensajería con cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que vamos a eliminar esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp". Tampoco ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Aplicación de Instagram en un móvil

Aplicación de Instagram en un móvil / Archivo

Encriptación "irresponsable"

Retuers informa que la introducción del cifrado de extremo a extremo indignó a algunos mandos de Meta, que la tildaron de "irresponsable". Y es que esté método garantiza la privacidad total de las comunicaciones, pero al mismo tiempo eso ampara todo tipo de usos perniciosos de los mensajes en Instagram: desde el que hacen acosadores y abusadores sexuales de menores hasta el potencial uso por parte de terroristas.

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Esa oposición interna explica que Meta ralentizase el despliegue de la encriptación, que no empezó a testearse hasta 2021 y nunca se implementó por completo. Hasta ahora, quién quería proteger sus mensajes tenía que activar esa función a través de cuatro pasos indicados en su configuración.

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