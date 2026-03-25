Los LEC Roadtrip de primavera 2026 ya preparan su próxima cita en España

Tras abrir el año con la final de la LEC Versus en Badalona, ya se están preparando las próximas citas de la competición europea de ‘League of Legends’ (LoL). A grandes rasgos, la primavera traerá dos LEC Roadtrips, uno en Francia y otro en España.

Una mirada atrás

El año pasado, la afición convirtió cada Roadtrip en una cita muy especial donde no faltó la energía de las gradas, la pasión por el juego y el ambiente vivido en cada parada, que dejaron un recuerdo muy positivo. Este año, la propuesta crecerá con más días de competición y un aforo mayor, con tres jornadas completas durante los fines de semana de la temporada regular para vivir la competición de cerca.

Karmine Corp ejercerá de anfitrión en Évry-Courcouronnes

Del 24 al 26 de abril, la LEC viajará a Les Arènes de Grand Paris Sud, en Évry-Courcouronnes, para celebrar un fin de semana largo organizado por Karmine Corp. El orgullo local de KC y la afición dentro y fuera del recinto estarán muy presentes en este encuentro, ya que el Roadtrip pondrá el acento en la afición de la LEC, con una mezcla de identidad, pasión y cultura ligada tanto al equipo como a la propia liga.

Como esta cita se celebrará durante el quinto fin de semana de la temporada regular del split de primavera, habrá mucho en juego. Karmine Corp, Fnatic, Shifters y Natus Vincere subirán al escenario mientras continúa la lucha por los playoffs.

LEC Roadtrip / .

Viernes

SHFT vs. FNC - 16.45, horario peninsular

KC vs. NAVI - 18.30, horario peninsular

Sábado

NAVI vs. FNC - 16.45, horario peninsular

KC vs. SHFT - 18.30, horario peninsular

Domingo

SHFT vs. NAVI - 16.45, horario peninsular

KC vs. FNC - 18.30, horario peninsular

LEC Roadtrip con Movistar KOI

Para cerrar la temporada regular del split de primavera, la LEC viajará a Madrid del 8 al 10 de mayo, donde Movistar KOI acogerá tres días de alta tensión en el Madrid Arena. En la última semana antes de los playoffs, cada partida puede resultar determinante y para algunos equipos esta será su última parada en el split de primavera. También será la última ocasión de vivir en directo la acción de la LEC antes del parón de dos semanas previo a los playoffs. Movistar KOI, Karmine Corp, G2 Esports y GIANTX pelearán por las plazas restantes para los playoffs. Durante esos tres días, los cuatro equipos se enfrentarán entre sí.

Viernes

KC vs. G2 - 16.00, horario peninsular

GX vs. MKOI - 19.00, horario peninsular

Sábado

G2 vs. GX - 16.00, horario peninsular

MKOI vs. KC - 19.00, horario peninsular

Domingo

KC vs. GX - 16.00, horario peninsular

MKOI vs. G2 - 19.00, horario peninsular

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Al igual que ocurrirá en Francia, con este Roadtrip la intención también pasa por llevar la experiencia de la LEC directamente al territorio de MKOI. "Los seguidores españoles llenaron de energía la final de la LEC Versus hace unas semanas y estamos deseando volver a vivir ese ambiente, esta vez en Madrid", afirman desde Riot Games.