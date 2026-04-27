Cambio en la alianza
OpenAI rompe su exclusividad con Microsoft y abre la puerta a acuerdos con Google y Amazon
La start-up responsable de ChatGPT seguirá contando con el gigante informático como principal socio de nube, pero podrá ofrecer sus aplicaciones de inteligencia artificial a través de proveedores de la competencia
Cambios en la alianza entre OpenAI y Microsoft. La start-up responsable de ChatGPT ha anunciado este lunes que rompe la exclusividad con el gigante informático, lo que le permitirá cerrar acuerdos con empresas de la competencia como Google o Amazon.
En un comunicado, la joven compañía de inteligencia artificial ha señalado que Microsoft Azure seguirá siendo su principal socio de computación en la nube, pero con un carácter no exclusivo. De esta manera, ChatGPT y otras aplicaciones de IA de la firma podrán accederse desde las plataformas de cloud de Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud.
OpenAI asegura que Microsoft seguirá teniendo una licencia sobre su propiedad intelectual para modelos de IA generativa hasta 2032. Los pagos de participación en los ingresos de OpenAI a Microsoft continuarán hasta 2030, periodo en el que debería renovarse el acuerdo comercial entre ambos socios.
La firma dirigida por Sam Altman asegura que la "simplificación" de la alianza "refuerza nuestra capacidad conjunta para desarrollar y gestionar plataformas de IA a gran escala, al tiempo que ofrece a ambas empresas la flexibilidad necesaria para aprovechar nuevas oportunidades".
No obstante, ese cambio también responde a la creciente tensión entre las dos empresas a raíz de las maniobras de OpenAI. La start-up ha tratado de diversificar recientemente su estrategia cerrando acuerdos con rivales como Amazon, que distribuirá en exclusiva la plataforma de agentes de IA OpenAI Frontier. A cambio, el gigante invertirá 50.000 millones de dólares en la firma.
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