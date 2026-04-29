INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Gemini se vuelve más personal: Google activa la memoria y la importación de datos entre asistentes de IA
La herramienta podrá recordar conversaciones, aprender preferencias del usuario y facilitar el salto desde otras plataformas
Pilar Enériz
Google ha anunciado el lanzamiento en España de nuevas funciones de personalización para su asistente Gemini, con el objetivo de convertirlo en una herramienta capaz de adaptarse al usuario y no ofrecer respuestas genéricas.
La principal novedad es la llegada del ajuste “Recuerdos”, que permite a Gemini aprender de las conversaciones previas. Cuando esta opción está activada, el asistente retiene detalles y preferencias del usuario para generar respuestas más relevantes y naturales, acercándose a una interacción más contextualizada y continua.
Recomendaciones mejoradas
Esta capacidad se traduce en recomendaciones más precisas, desde ideas creativas basadas en intereses previos hasta sugerencias de contenido o planes personalizados. Según la compañía, la intención es que el usuario interactúe con Gemini como si se tratara de un asistente que ya conoce su historial y gustos.
La función estará activada por defecto, aunque los usuarios podrán gestionarla o desactivarla en cualquier momento desde los ajustes de la aplicación, así como eliminar su historial de actividad.
Nuevas herramientas
Google introduce nuevas herramientas para facilitar el cambio desde otros asistentes de inteligencia artificial. Entre ellas, destaca la posibilidad de importar tanto recuerdos como historial de conversaciones desde otras plataformas.
La nueva función de importación permite trasladar a Gemini información clave sobre preferencias, relaciones o contexto personal, evitando que el usuario tenga que empezar desde cero. También será posible subir archivos con el historial completo de chats para continuar conversaciones previas directamente en el entorno de Gemini.
Con estas novedades, se busca reforzar la idea de un asistente más útil, personalizado y fácil de adoptar, apostando por una transición rápida y sencilla para nuevos usuarios.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma