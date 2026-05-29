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¿Convierte DLSS 4.5 a los portátiles en las consolas definitivas? Lo comprobamos
Exprimimos Pragmata y Resident Evil Requiem en un portátil GeForce RTX Serie 50 con la tecnología NVIDIA
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
Si alguien nos hubiese dicho hace unos años que podríamos jugar en un portátil con todos los parámetros gráficos al máximo y trazado de rayos activado a más de 300 FPS, habríamos pensado que estaba loco. Si además nos hubiese asegurado que, activando el trazado de rutas, una evolución mucho más avanzada del ray tracing, podríamos superar los 200 FPS a resolución 2K, no habríamos podido contener la carcajada. Pero todo esto que suena a broma, hoy es una realidad gracias a NVIDIA y su suite de tecnologías DLSS 4.5.
Potencia portátil
Todos sabemos que los ordenadores portátiles, en general, ofrecen un rendimiento inferior al de los equipos de sobremesa por exigencias de diseño, ya que los componentes se concentran en un espacio muy compacto, donde todo se calienta mucho más, lo que obliga a reducir prestaciones frente a las clásicas torres de PC para evitar que todo salga ardiendo. Hoy, gracias a las tecnologías impulsadas por IA de NVIDIA, la línea entre un ordenador de sobremesa y un portátil se ha estrechado hasta casi desaparecer.
Un cambio generacional
La tecnología DLSS 4.5 Multi Frame Generation permite generar fotogramas completos de un videojuego mediante inteligencia artificial. A partir de algunos fotogramas renderizados mediante el proceso tradicional y de la información extraída del motor del juego, DLSS 4.5 es capaz de generar hasta seis fotogramas mediante IA por cada fotograma renderizado de forma tradicional. A efectos prácticos, si se aplica la misma configuración gráfica, con DLSS 4.5 Multi Frame Generation en su modo 6X, el usuario obtendrá el séxtuple de fotogramas por segundo, una mejora que permite aprovechar cualquier pantalla gaming moderna con alta tasa de refresco. A su vez, permite a los jugadores disfrutar de configuraciones gráficas más exigentes con una tasa de FPS elevada, un aspecto fundamental para disfrutar del trazado de rutas o path tracing.
Trazado de rutas en cualquier lugar
El path tracing o trazado de rutas es una tecnología que simula cómo la luz rebota en todos los materiales que componen una escena, lo que se traduce en iluminación, reflejos y sombras de gran realismo. Las consolas más potentes del mercado apenas son capaces de reproducir juegos con esta tecnología porque es muy exigente. Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX Serie 50, tanto de sobremesa como portátiles, tienen la ventaja de poder disfrutar en mejores condiciones de la experiencia de nueva generación que el trazado de rutas es capaz de ofrecer gracias a la suite de tecnologías NVIDIA DLSS 4.5. Al DLSS 4.5 Multi Frame Generation previamente citado, se suman DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex que, en conjunto, son capaces de reproducir los últimos juegos con una calidad de imagen y respuesta de primer nivel.
Para jugar, estudiar y trabajar
Además de todas las ventajas que las tarjetas GeForce RTX Serie 50 ofrecen a la hora de reproducir videojuegos, las tecnologías de NVIDIA también están optimizadas para convertirse en una herramienta para profesionales y estudiantes. Por ejemplo, permiten entrenar un LLM para disponer de una IA privada y personalizada, agilizar procesos de renderizado de imagen, vídeo y 3D, y ofrecer apoyo a estudiantes de matemáticas, ingeniería y perfiles creativos, que encontrarán un equipo potente y flexible en el conjunto de tecnologías DLSS 4.5. Así, la inversión en un portátil como el nuestro puede servir para mucho más que jugar, ya que también ayuda a mejorar la productividad a la hora de estudiar y trabajar.
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