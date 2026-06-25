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Apple sube los precios de los Mac y iPad por la escasez de chips

Por ejemplo, el MacBook Pro de 14 pulgadas sufrirá un encarecimiento de 300 dólares y el iPad Air, de 150 dólares

El logo de Apple, en una imagen de archivo.

El logo de Apple, en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Nueva York

La empresa tecnológica Apple implementa una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen los ordenadores Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento. "Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones", dijo un portavoz de Apple citado por el medio económico Bloomberg.

Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple, afectan a una amplia gama de su catálogo.

El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de 699 dólares en lugar de 599, el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares. Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de 300 dólares; el MacBook Pro de 16 pulgadas, de 500 dólares; el MacBook Air, de 200 dólares; el iPad, de 100 dólares; el iPad Air, de 150 dólares; el iPad Mini, de 100 dólares; el iPad Pro de 11 pulgadas, de 200 dólares; el iPad Pro de 13 pulgadas, de 200 dólares; el iMac, de 200 dólares; el Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares; el HomePod, de 100 dólares; el HomePod Mini, de 30 dólares; el Apple TV, de 70 dólares, y las gafas Vision Pro, de 200 dólares.

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

En los meses previos a este incremento, Apple comenzó a ajustar algunas de sus líneas de productos Mac: en marzo dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y, posteriormente, eliminó la opción del Mac Mini de 599 dólares, por lo que ahora el precio inicial del dispositivo es de 799 dólares con 512 GB de almacenamiento.

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