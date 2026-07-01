Ya no tienes que dar el número de teléfono para hablar por Whatsapp: llegan los nombres de usuario (y así puedes reservar el tuyo)

Ya no habrá que darle el número de teléfono a cualquiera para abrir un chat a través de Whatsapp. La aplicación de mensajería ha lanzado una nueva función con la que pretende aumentar la privadidad de su plataforma. Ahora todo el mundo tendrá su nombre de usuario y se lo podrá dar a ese contacto del trabajo, la vecina o la amiga de una amiga para que le escriba, de forma puntual, sin necesidad de guardar el número en la agenda. La función es similar a la de otras apps de mensajería como Telegram o Signal, pero con la diferencia que WhatsApp lo usa mucha más gente.

Esta novedad aún no tiene fecha oficial de llegada a España. La instalación será gradual, pero ya se puede reservar el nombre de usuario.

Cómo reservar el nombre de usuario

A algunas personas les aparece un aviso en verde al entrar en la aplicación (encima de los chats). Si no es así, el camino que indica WhatsApp es sencillo: hay que tener instalada la versión más reciente de la aplicación y entrar en Ajustes, Cuenta y en la opción "Nombre de usuario".

A la hora de elegir el nombre con el que se te conocerá en la app de mensajería de Meta puedes elegir el de Instagram o el de Facebook. A la hora de crear uno nuevo debes probar hasta que encuentres uno que esté libre.

Una vez reservado, la app informa que "pronto podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu número de télefono cuando te comuniques con alquien por primera vez" y que avisarán cuando la función ya esté en marcha.

¿Quién me escribe?

La parte más importante de esta novedad no está solo en reservar el alias, sino en decidir quién puede usarlo para contactar contigo. Dentro de la sección "contactarme con mi nombre de usuario" se puede elegir entre todos o personas que conocen la clave. Este pin está pensado para que la app de mensajería no se convierta en una puerta abierta a todo aquel que conozca el usuario.

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Aunque el número seguira siendo neceario para abrir la cuenta de Whatsapp ya no será la carta de presentación.