Ya no tienes que dar el número de teléfono para hablar por Whatsapp: llegan los nombres de usuario (y así puedes reservar el tuyo)
El servicio de mensajería habilita una nueva función para preservar la privacidad del usuario
A España llega de forma gradual pero ya es posible decidir cómo quieres que te encuentren en la app
Ya no habrá que darle el número de teléfono a cualquiera para abrir un chat a través de Whatsapp. La aplicación de mensajería ha lanzado una nueva función con la que pretende aumentar la privadidad de su plataforma. Ahora todo el mundo tendrá su nombre de usuario y se lo podrá dar a ese contacto del trabajo, la vecina o la amiga de una amiga para que le escriba, de forma puntual, sin necesidad de guardar el número en la agenda. La función es similar a la de otras apps de mensajería como Telegram o Signal, pero con la diferencia que WhatsApp lo usa mucha más gente.
Esta novedad aún no tiene fecha oficial de llegada a España. La instalación será gradual, pero ya se puede reservar el nombre de usuario.
Cómo reservar el nombre de usuario
A algunas personas les aparece un aviso en verde al entrar en la aplicación (encima de los chats). Si no es así, el camino que indica WhatsApp es sencillo: hay que tener instalada la versión más reciente de la aplicación y entrar en Ajustes, Cuenta y en la opción "Nombre de usuario".
A la hora de elegir el nombre con el que se te conocerá en la app de mensajería de Meta puedes elegir el de Instagram o el de Facebook. A la hora de crear uno nuevo debes probar hasta que encuentres uno que esté libre.
Una vez reservado, la app informa que "pronto podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu número de télefono cuando te comuniques con alquien por primera vez" y que avisarán cuando la función ya esté en marcha.
¿Quién me escribe?
La parte más importante de esta novedad no está solo en reservar el alias, sino en decidir quién puede usarlo para contactar contigo. Dentro de la sección "contactarme con mi nombre de usuario" se puede elegir entre todos o personas que conocen la clave. Este pin está pensado para que la app de mensajería no se convierta en una puerta abierta a todo aquel que conozca el usuario.
Aunque el número seguira siendo neceario para abrir la cuenta de Whatsapp ya no será la carta de presentación.
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto
- Trasladan al HUCA a una persona electrocutada en la estación de Soto del Rey