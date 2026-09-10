Ciberseguridad
Anthropic permite a la UE acceder con retraso a Mythos, su IA más potente
Más de tres meses después de lo anunciado, la start-up de Dario Amodei permitirá a la agencia europea de ciberseguridad acceder a su modelo de vanguardia para detectar y corregir posibles brechas en los sistemas informáticos del bloque comunitario
Anthropic ha concedido un permiso a la Unión Europea para que pueda utilizar Mythos, un potente modelo de inteligencia artificial con altas capacidades para comprometer los sistemas informáticos.
La influyente start-up estadounidense ha abierto el acceso de la agencia europea de ciberseguridad (ENISA) más de tres meses después de que, en junio, anunciase por primera vez que Europa formaría parte del llamado Proyecto Glasswing, el grupo de empresas y países que pueden testear el modelo para preparar su infraestructura informática.
"Tras nuestro diálogo constructivo con Anthropic, podemos confirmar que la agencia de ciberseguridad de la UE, ENISA, ha obtenido acceso a Mythos 5 y lo está probando en estos momentos", ha explicado el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, a Bloomberg. Sin embargo, el éxito es limitado, pues Bruselas no podrá testear la última versión del modelo, Mythos 5.1.
Vulnerabilidades de alta gravedad
Presentado en abril, Claude Mythos es un modelo de IA de vanguarda capaz de detectar y explotar "miles de vulnerabilidades de alta gravedad" en cualquier sistema informático, exponiendo así al mundo de la ciberseguridad. Ese potencial ha hecho que empresas y gobiernos de todo el mundo quieran utilizarlo para detectar y corregir posibles brechas en sus sistemas.
La UE ha logrado el acceso a Mythos después de meses de presión y disputas con la compañía, negociaciones que también se vieron obstaculizadas por el decreto ordenado por la administración Trump que bloqueó el acceso extranjero a este y otro potente modelo de IA generativa de Anthropic, Fable. El veto fue eliminado en julio, pero el acceso de ENISA quedó en un limbo.
La urgencia por ese acceso se ha visto acelerada tras un verano en el que tanto la start-up dirigida por Dario Amodei como OpenAI, creadora de ChatGPT y su principal rival, se han visto envueltas en incidentes en los que grupos de agentes de IA se coordinaron de forma autónoma para lanzar ciberataques contra otras empresas.
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Fuente: El Periódico
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