´World of Warships: Legends´ llegará a consolas

´World of Warships: Legends´ llegará a PS4 y Xbox One.

Después del éxito obtenido por la fórmula ´World of Tanks´ en consola, Wargaming anuncia que su franquicia gratuita bélica de combate naval online, finalmente debutará en PlayStation 4 y Xbox One bajo el nombre ´World of Warships: Legends´. Desarrollado por el mismo estudio en St. Petersburgo que creo la versión en PC, la edición ofrecerá una nueva perspectiva del popular videojuego de guerra naval. De acuerdo con el desarrollador, en ´Legends´ el equipo aprovecha la capacidad y potencia de las consolas más populares de la época para introducir al público dentro de batallas sobre los buques de guerra más icónicos de la historia marítima.

Wargaming St. Petersburg invita a aspirantes a testers con conocimientos de inglés a experimentar primero el juego. Con el Alpha Test planificado para comenzar en julio, los jugadores de todo el mundo son bienvenidos a participar. No obstante, el lanzamiento de ´World of Warships: Legends´ está previsto para lanzarse en 2019. Tan solo hay que apuntarse en la página oficial del juego para solicitar la participación en la prueba Alpha.