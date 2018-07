Free Games With Prime regala hasta 21 juegos para PC

Free Games With Prime, la nueva plataforma de Twitch.

Poco a poco la plataforma Free Games With Prime va tomando cuerpo y ganando usuarios. Para que el ánimo no decaiga y con la intención de llamar la atención de la comunidad, Amazon y Twitch continúan promocionando su catálogo de juegos para PC regalando a los suscriptores Prime hasta 21 juegos durante el mes de julio. Así, para celebrar el Amazon Prime Day, los usuarios del Twitch Prime recibirán un título cada día. Pero la promoción es temporal y estará vigente hasta el 17 de julio. A continuación, puedes repasar el listado con todos los juegos que ofrecerá Free Games With Prime en julio:



'Pillars of Eternity Definitive Edition'

'Metal Slug 3'

'The Last Blade'

'Twinkle Star Sprites'

'QUBE2'

'Battle Chef Brigade'

'Manual Samuel'

'GoNNER'

'Next Up Hero'

'Uurnong Uurnlimited'

'Hue'

'Deponia Doomsday'

'Observer'

'Tacoma'

'The Bridge'

'Brutal Legend'

'The Red Strings Club'

'Tyranny'

'Broken Age'

'The Framed Collection'

'Serial Cleaner'



Para añadir los juegos a tu librería tan sólo tienes que iniciar sesión en Twitch e ir a la sección de recompensas. Recuerda que una vez canjeados, los juegos permanecerán vinculados para siempre a nuestra biblioteca y se podrán usar libremente y sin limitaciones, como cualquier otra compra. Si te interesa el servicio puedes acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Más información en elsotanoperdido.com