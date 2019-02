Todas las novedades de Nintendo Switch para 2019

La última edición del formato Nintendo Direct celebrado hace unos días, nos ha dejado jugosas novedades que llegarán a la híbrida del fabricante japonés en los próximos meses. Entre los platos fuertes destaca el anuncio de 'Super Mario Maker 2' para Switch, así como una versión reinventada de 'The Legend of Zelda: Link's Awakening'. En la emisión también se han mostrado imágenes de 'Astral Chain', un nuevo juego de acción desarrollado por PlatinumGames. Además de presentar algunos títulos como 'Hellblade: Senua's Sacrifice' y 'Bloodstained: Ritual of the Night', el vídeo ha proporcionado más detalles sobre próximos juegos de Nintendo como 'Fire Emblem: Three Houses', 'Yoshi's Crafted World', y 'Assassin's Creed III Remastered', entre otros.

'Super Mario Maker 2' es la secuela del juego de construcción de niveles original de Nintendo Wii U. Por el momento, la empresa no ha compartido demasiados detalles sobre este proyecto, pero su video de presentación nos permite comprobar varios elementos. Por ejemplo, una nueva manera de construir niveles; además de herramientas, objetos y funciones. Estará disponible en exclusiva para Switch a partir de junio.

Se terminaron los rumores. Tras varios días de especulaciones, Ubisoft ha anunciado oficialmente el debut de 'Assassin's Creed III Remastered' en Nintendo Switch. La tercera entrega de la serie estará disponible desde el próximo 21 de mayo. Aprovechando las posibilidades que ofrece la plataforma, esta edición dispondrá de interfaz con pantalla táctil, control de movimiento para apuntar, un HUD optimizado y vibración HD. Además, las mecánicas y sistemas de juego se han mejorado para lograr una experiencia óptima.

El volumen incluirá el juego completo, las misiones para un jugador de Benedict Arnold y los Secretos ocultos, el DLC La tiranía del rey Washington y Assassin's Creed Liberation Remastered.

Por su parte, 'Bloodstained: Ritual of the Night', el esperado proyecto del desarrollador Koji Igarashi, ha confirmado lanzamiento para Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One este verano. El lanzamiento ha sido confirmado en un nuevo tráiler del juego y nos anima a echar un primer vistazo al Castillo Invertido: una característica que permitirá trasponer el modo de juego y explorar el castillo gótico infestado de demonios al revés.

Este juego de scroll lateral es la última obra del reconocido Igarashi, padrino del género gótico "Igavania", plataformas de acción centrado en la exploración. Inicialmente se comenzó con un Kickstarter con un objetivo de 500,00 USD, y se convirtió en uno de los juegos más financiados dentro de la plataforma, con más de 5.5 millones de dólares donados. Ambientado en el siglo XVIII en Inglaterra, una fuerza paranormal ha invocado demonios que infestan un catillo, revelando fragmentos de cristal con gran poder mágico. El formato nos invita a asumir el papel de Miriam, una huérfana marcada por una maldición alquimista que lentamente cristaliza su cuerpo. Para salvar a la humanidad y así misma, Miriam debe luchar en el castillo, mientras recolecta, elabora y desbloquea gran cantidad de armas, equipo y botín para derrotar al invocador Gebel y los innumerables enemigos y jefes del infierno que esperan.

Como adelantábamos al inicio, el primer juego de la serie The Legend of Zelda en un sistema portátil, 'The Legend of Zelda: Link's Awakening' para Game Boy, se actualizará para debutar en Nintendo Switch. Aunque ha trascendido poca información sobre el juego, en esta versión acompañaremos una vez más a Link a la Isla Koholint Island.

Se trata de una experiencia que pretende conservar la esencia 2D del original, pero presentará gráficos renovados para cumplir con los estándares modernos y añadir algunos detalles que saquen provecho del hardware más reciente. Han pasado más de 25 años desde el lanzamiento para Game Boy de una de las entregas más queridas de la serie y el juego regresa totalmente renovado.

Otra de las novedades ha corrido a cargo de PlatinumGames, desvelando las primeras escenas de 'Astral Chain', un nuevo título de acción que verá la luz en Nintendo Switch el 30 de agosto. El juego desarrollado está siendo supervisado por Hideki Kamiya y dirigido por el mismo Takahisa Taura, conocido por su papel como diseñador en 'NieR: Automata'.

Ubicada en una ciudad futurista y multicultural, la nueva propiedad intelectual del estudio que ha dado forma a la serie de 'Bayonetta' situará al jugador en un equipo especial de policía encargado de defender a los habitantes de una amenaza inminente que plantea la invasión de una misteriosa raza de seres biomecánicos. El sistema de combate de 'Astral Chain' promete ser extremadamente frenético, con la capacidad de romper el ritmo de la acción con elementos de exploración en la metrópolis para obtener elementos de equipo y puntos de experiencia para gastar en el árbol de habilidades de cada personaje.

También hemos podido conocer novedades sobre 'Fire Emblem: Three Houses', la próxima entrega de la serie de estrategia de Intelligent Systems, que ha confirmado lanzamiento para el 26 de julio. En 'Three Houses' viajaremos a Fódlan, un continente que se reparte entre tres reinos que conviven en armonía. En este punto los jugadores asumen el papel de profesor y deberán elegir una de las casas para guiar a sus miembros en combates en cuadrícula a vida o muerte: Las Águilas Negras, Los Leones Azules y Los Ciervos Dorados. Estas son las tres casas nobles que forman parte de la Academia de oficiales, una institución de élite que educa en el manejo de las armas, la magia y otras habilidades especiales.

Las casas acogen a una amplia variedad de estudiantes a los que entrenar, cada uno con una personalidad y habilidades diferentes. Además, los estudiantes pueden interactuar entre ellos en la academia y, al hacerlo, se estrechará el vínculo que los une. Así se apoyarán mejor unos a otros en el campo de batalla.

La Casa de Kioto ha anunciado además 'Tetris 99', una nueva encarnación del juego de rompecabezas más conocido del planeta. Durante el evento, se ha presentado esta reinterpretación peculiar de un clásico atemporal: en esta nueva entrega, 99 jugadores compiten hasta que solo queda uno de ellos en pie. Las mecánicas de juego no varían: hay que hacer caer los tetrominós y acoplarlos de manera estratégica para evitar que se acumulen y eliminar líneas que se envían a otros jugadores, que, a su vez, tendrán que realizar la misma iniciativa para vencer en la contienda. La imagen mostrará el panel que estás jugando en el centro, y a los lados de la pantalla se sitúan en miniatura los 99 jugadores restantes. Es importante destacar que los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden hacerse con este juego mediante descarga gratuita.

'Yoshi's Crafted World' tampoco ha querido perderse el especial, y confirma versión de prueba gratuita que nos permite acceder al primer nivel completo del juego antes de su estreno. En la obra encarnaremos a un Yoshi que explora un gran mundo hecho con todo tipo de objetos y materiales cotidianos como cartón y vasos de papel, en fases de temáticas diferentes en las que resolver puzles y encontrar tesoros ocultos. Los niveles están repletos de secretos y monedas. Con estas últimas se podrán desbloquear más de 180 atuendos de manualidades para Yoshi.

Por otro lado (nunca mejor dicho), las fases pueden ser jugadas a la inversa, dando una nueva perspectiva para explorar, sin olvidarnos del reto adicional que supone encontrar a los Poochitos escondidos en cada nivel. También se podrá jugar la aventura completa en cooperativo para dos jugadores.

En el capítulo de actualizaciones, se ha anunciado la llegada de nuevos y sustanciales paquetes para dos juegos de Switch: 'Super Smash Bros. Ultimate' y 'Captain Toad Treasure Tracker'. En 'Captain Toad', cuya actualización ya se encuentra disponible, todos los niveles del juego serán compatibles con el nuevo modo cooperativo para dos jugadores. Dicho modo permite explorar los niveles en compañía de un amigo, que encarnará a un segundo Toad. Además, a partir del 14 de marzo, habrá disponible nuevo contenido descargable de pago que añade 18 desafíos al juego, 5 niveles inéditos y las coronas. Estas últimas se pueden obtener en cada nivel.

Por su parte, 'Super Smash Bros. Ultimate', el juego que se ha vendido más rápidamente para una consola doméstica de Nintendo, recibirá la actualización 3.0 en primavera y Joker, de 'Persona 5', se unirá al plantel de luchadores antes de que termine abril. La incorporación de Joker se anunció el diciembre pasado, y será el primer luchador del contenido descargable Fighters Pass que se añada al elenco de personajes.

Otra de las novedades ha llegado de la mano de Ninja Theory con su 'Hellblade: Senua's Sacrifice', que confirma lanzamiento para la híbrida esta primavera. Por el momento no se han revelado plazos concretos, detalles, ni características propias para la adaptación a la plataforma, pero mantendrá intactos todos los elementos que han enamorado a crítica y público. El juego presenta la historia de Senua, quien se embarca en una obsesiva misión hacia el Infierno Vikingo para luchar por el alma de su amante muerto. En resumen, la obra cuenta la historia de una guerrera celta y de su psicosis representada como un viaje al infierno. El título fue desarrollado en colaboración con neurocientíficos y personas que han experimentado psicosis, los cuales ayudaron a crear las experiencias de la enfermedad mental de Senua a través del juego.

La obra fue galardonada con cinco premios BAFTA Games Awards, incluyendo Mejor Juego Británico, Mejor logro Artístico, Mejor juego más allá del entretenimiento, Mejor intérprete y Mejor audio. Los Premios del 2017 también premiaron al juego como el Mejor diseño de Audio, Mejor Interpretación y Mejor Impacto.

